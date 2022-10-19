الزمالك يبدأ رحلة الدفاع عن لقبه بنقاط سموحة

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بدأ الزمالك حملته للاحتفاظ بلقب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم للموسم الثالث على التوالي، بفوزه ثمين 2 - صفر على ضيفه سموحة في المرحلة الأولى للمسابقة.
وأسفرت باقي مباريات المرحلة التي جرت يوم الأربعاء عن فوز الأهلي 1 - صفر على مضيفه الإسماعيلي، فيما تعادل بيراميدز 1 - 1 مع مضيفه إنبي.
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وانتظر الزمالك حتى الدقيقة 79، ليحرز شريف رضا، لاعب سموحة، هدفا بالخطأ في مرمى فريقه، قبل أن يضيف سامسون أكينولا الهدف الثاني في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.
وحصل الزمالك، الذي توج بـ14 لقبا في البطولة، على أول ثلاث نقاط في رحلته بالمسابقة هذا الموسم.
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