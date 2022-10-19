اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
الزمالك
احتفال شيكابالا مع جماهير الزمالك بالهدف الأول

الزمالك يبدأ رحلة الدفاع عن لقبه بنقاط سموحة

القاهرة - د ب أ
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

بدأ الزمالك حملته للاحتفاظ بلقب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم للموسم الثالث على التوالي، بفوزه ثمين 2 - صفر على ضيفه سموحة في المرحلة الأولى للمسابقة.

وأسفرت باقي مباريات المرحلة التي جرت يوم الأربعاء عن فوز الأهلي 1 - صفر على مضيفه الإسماعيلي، فيما تعادل بيراميدز 1 - 1 مع مضيفه إنبي.

وانتظر الزمالك حتى الدقيقة 79، ليحرز شريف رضا، لاعب سموحة، هدفا بالخطأ في مرمى فريقه، قبل أن يضيف سامسون أكينولا الهدف الثاني في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

وحصل الزمالك، الذي توج بـ14 لقبا في البطولة، على أول ثلاث نقاط في رحلته بالمسابقة هذا الموسم.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
هل يملك الاتحاد الأوروبي أدلة على استخدام روسيا لمسيرات إيرانية ف هل يملك الاتحاد الأوروبي أدلة على استخدام روسيا لمسيرات إيرانية ف
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط