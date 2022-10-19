بسبب "الكلاسيكو".. فرض عقوبة على لابورتا رئيس برشلونة

عُوقب جوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، بغرامة مالية قدرها 602 يورو (593 دولارا)، عقب اقتحامه غرفة تغيير ملابس الحكام بعد خسارة فريقه 1 - 3 أمام مضيفه وغريمه التقليدي ريال مدريد، يوم الأحد، في بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الريال بهدفين نظيفين أحرزهما الفرنسي كريم بنزيمه والأوروغوياني فيديريكو فالفيردي، لكن الأمل تجدد لبرشلونة مرة أخرى في العودة للقاء، بعدما قلص الفارق بهدف حمل توقيع فيران توريس قبل 7 دقائق على نهاية الوقت الأصلي

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وسرعان ما تلقت آمال برشلونة في التعادل ضربة موجعة، بعدما منحت تقنية حكم الفيديو المساعد (فار)، ركلة جزاء لمصلحة ريال مدريد، إثر إعاقة إيريك غارسيا، مدافع الفريق الكتالوني، للبرازيلي رودريغو، مهاجم ريال مدريد، داخل منطقة الجزاء.

ونفذ رودريغو ركلة الجزاء بنجاح، مسجلا الهدف الثالث للريال، ليقضي على حظوظ برشلونة في اقتناص نقطة التعادل بـ(الكلاسيكو الإسباني)، الذي جرى على ملعب (سانتياغو برنابيو)، معقل الفريق الملكي.

وأثارت خسارة برشلونة ردة فعل غاضبة من لابورتا، الذي واجه الحكم خوسيه ماريا سانشيز مارتينيز في غرفة تغيير الملابس بعد المباراة.

وفرضت لجنة المنافسة غرامة على لابورتا يوم الأربعاء، حيث استندت على نص المادة رقم 133 من قانون الانضباط ، والتي تتعلق بعدم الامتثال للأوامر، وكذلك المادة 255 التي تنص على فرض عقوبات على أي فرد يقتحم غرفة تغيير ملابس الحكام.

وبخسارة برشلونة، تراجع الفريق للمركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني، متأخرا بفارق 3 نقاط عن الريال، الذي انقض على الصدارة منفردا.

وشكلت تلك الخسارة ضربة موجعة أخرى لبرشلونة، الذي تقلصت آماله في التأهل للأدوار الإقصائية ببطولة دوري أبطال أوروبا، عقب تعادله المخيب 3 / 3 مع ضيفه إنتر الإيطالي، يوم الأربعاء.