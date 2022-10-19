جيرارد: كوتينيو يحتاج إلى "الحظ"

كشف ستيفن جيرارد مدرب أستون فيلا المتعثر في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، أن لاعب الوسط فيليب كوتينيو يحتاج "بعض الحظ" على غرار فريقه ليستعيد أفضل مستوياته.

ولم يشارك كوتينيو في أي أهداف، سواء تسجيلا أو صناعة، في 11 مباراة لعبها هذا الموسم مع أستون فيلا، الذي يبتعد بفارق نقطة وحيدة عن مراكز الهبوط بعد عشر مباريات.

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وأبلغ جيرارد الصحافيين يوم الأربعاء عشية مواجهة مضيفه فولهام في الدوري: في سنه وبالموهبة التي يتمتع بها، لدي ثقة كبيرة في فيل.

وقال: بوضوح، تشير الإحصاءات حاليا إلى أنه ليس في أفضل حالاته، وهو أمر نعرفه جميعا. ولكننا كجهاز فني وأنا كمدرب، سنقدم له كل الدعم المطلوب.

وأضاف: إنه يسعى بقوة، ويحاول وربما يحتاج، كما هو حال النادي، لشيء من في الحظ لتعزيز ثقته.

ولم يفز أستون فيلا في آخر ثلاث مباريات بالدوري الانجليزي الممتاز.