أريانا.. نادٍ سويدي للاجئين الأفغان أسسه "إبراهيموفتش "

يعيش ما يقارب الـ60 ألف أفغاني في السويد وفقًا لآخر إحصائية رسمية عام 2020، أسس مجموعة منهم يقطنون مدينة مالمو الساحلية قبل 5 سنوات من تلك الإحصائية، ناديا لكرة القدم أطلقوا عليه اسم "أريانا"، وأصبح يمثل القلب النابض لتلك الجالية في الدولة الإسكندنافية.

ومنذ بداية اشتراك النادي بمنافسات الدرجات الدنيا في السويد، صعد لدرجة أعلى في كل سنة، أنشئ في 2015 وصعد للدرجة العاشرة في 2016، وظل على هذا المنوال حتى وصل للدرجة الرابعة عام 2022 وسيلعب العام المقبل في الدرجة الثالثة.

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بعد سنوات قليلة من وجع حجر الأساس، دخل نادي أريانا تاريخ الكرة السويدية، بعدما أصبح أول نادٍ في البلاد يحصل على أكبر عدد من الترقيات المتتالية تلك في درجات اللعبة المختلفة.

ويعود الفضل في تأسيس نادي "أريانا" إلى نور الله أميري، وهو أول أفغاني يلعب ضمن أندية الدرجة الأولى في السويد، ويشغل الآن مركز وسط الملعب في النادي الذي أشرف على إنشائه.

ومثلها مثل الكثير من العائلات أفغانستان، هاجرت عائلة أميري إلى السويد وهو طفل صغير بحثًا عن فرصة أفضل للعيش، وبعد الاستقرار في المدينة مارس أميري هوايته وبدأ في لعب كرة القدم مع أطفال حيّه حتى التقطته أعين كشافي نادي "لوندس بي كي"، ليبدأ في التدرج بمشواره الكروي الاحترافي خطوة تلو الأخرى.

ويقول أميري عن طفولته: كنت ألعب طوال الوقت مع أطفال الحي، معظمهم كانوا قادمين من إفريقيا والشرق الأوسط ودول البلقان. كانت أياما رائعة، كنا نلعب ونضحك ونتبادل الأحاديث عن نجوم الكرة العالميين. كان حلمي دائمًا أن أكون زلاتان المقبل، لم يتوقع أحد منّا أن يتحول حلم كرة القدم إلى حقيقة يومًا ما.

وتحدث عن ناديه الحالي لصحيفة "ماركا" قائلًا: لقد أسسنا نادي أريانا عام 2015 ، بعد وصول أعداد كبيرة من اللاجئين إلى السويد لأننا رأينا في كرة القدم أداة للوحدة وتنمية الأفراد داخل المجتمع.

وتابع: لدينا دعم كبير من داخل السويد وخارجها، جميع الأفغانيين في البلاد يشجعونا، هدفنا سيظل الوصول للدوري السويدي والتأهل إلى مسابقة أوروبية، حتى يتسنى لجميع المشجعين في مختلف أنحاء العالم مشاهدتنا.

وسيتعين على الفريق الذي أخذ اسمه من اسم بلاده القديم خلال العصرين الروماني واليوناني والذي يحمل شعاره ألوان علمها، الصعود مرتين أخرتين حتى يصل للدوري السويدي الممتاز.

يمتلك الفريق في تشكيلته الحالية وفقًا لـ "ترانسفير ماركت" 17 لاعبًا في صفوفه، 8 منهم يحملون الجنسية السويدية فقط، ويتقدم نورالله أميري اللاعبين الأفغانيين الذين يبلغ عددهم أربعة لاعبين، بالإضافة إلى 3 محترفين نيجري وغامبي ودنماركي، ولاعبين يحملان جنسيتان، سويدي غاني وآخر تركي، ويضم آريانا لاعبين دولين حاليين هما الأفغاني أميري والغامبي داوودا نغوم.