أسطورة مانشستر يونايتد لرونالدو: أنا محبط بسببك

أكد بيتر شمايكل حارس مانشستر يونايتد السابق أنه أصيب بخيبة أمل من تصرف كريستيانو رونالدو خلال الفوز 2-صفر على توتنهام هوتسبير يوم الأربعاء، وأكد أن المهاجم البرتغالي أصبح مصدرا للتشتيت في أولد ترافورد.

واتجه رونالدو للنفق المؤدي لغرفة خلع الملابس قبل بضع دقائق على النهاية، بعد أن تركه المدرب إيريك تن هاغ مجددا على مقاعد البدلاء، وقال إنه سيتعامل مع اللاعب يوم الخميس.

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وكان تصرف رونالدو الشيء السلبي الوحيد في ليلة مثيرة للإعجاب ليونايتد الذي تفوق على توتنهام بقيادة المدرب أنطونيو كونتي.

وقال شمايكل لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي): مغادرة (كريستيانو رونالدو) بهذه الطريقة تخلق كل شيء لا نريده في الوقت الحالي. كان يعرف أنه سيتصدر عناوين الصحف.

وتابع: إنها المرة الأولى التي أستطيع أن أقول فيها إنني أشعر بخيبة أمل بسببه. عادة ما أؤيده وأتفهم وضعه.

وأضاف: القضية هنا أنه لاعب كبير بحضور طاغ. هل يتعلق الأمر بالدفع به للعب أو السماح له بالرحيل؟ لا أعرف.

وبدأ رونالدو البالغ عمره 37 عاما، والذي سجل 103 أهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز مع يونايتد، أساسيا في مباراتين فقط بالمسابقة هذا الموسم لكنه لعب بشكل منتظم في الدوري الأوروبي.

وبعد بداية صعبة للموسم، ساعد تن هاغ يونايتد في النهوض مجددا، ويرى شمايكل أن التركيز يجب أن يكون على تطور الفريق.

ويحتل يونايتد المركز الخامس متأخرا بثماني نقاط عن أرسنال المتصدر، وبنقطة واحدة عن تشيلسي رابع الترتيب.

وتابع شمايكل "لدينا الآن إيريك تن هاج الذي لديه أفكاره الواضحة حول طريقة اللعب. نحن بحاجة إلى تفهم الوضع وتوفير الوقت من الجميع".

وأتم "لا نحتاج لتشتيت مثل هذا (مغادرة رونالدو للملعب) وهذا مخيب للآمال على ما أعتقد".