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ميلان إنتر
لقطة من مباراة سابقة بين الفريقين

إقامة السوبر الإيطالي ضمن فعاليات "موسم الدرعية"

العربية.نت
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يستضيف "موسم الدرعية" مباراة السوبر الإيطالي بين فريقي ميلان وإنتر مطلع العام المقبل.

وتم الإعلان عن إقامة اللقاء في 18 يناير 2023.

وحقق ميلان لقب الدوري الإيطالي الموسم الماضي، فيما ظفر إنتر بالكأس عقب الفوز على يوفنتوس في المباراة النهائية.

ويقام السوبر الإيطالي في السعودية للمرة الثالثة، بعد أن واجه يوفنتوس نظيره ميلان عام 2018 بمدينة الملك عبدالله الرياضية، وانتصر لاتسيو على يوفنتوس في العام التالي خلال اللقاء الذي لُعب على عشب "مرسول بارك".

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