التوتر يتصاعد.. تن هاغ يقرر استبعاد رونالدو

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أعلن مانشستر يونايتد الإنجليزي استبعاد الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو من قائمة الفريق خلال المباراة المقبلة بالدوري الإنجليزي.
واتجه رونالدو للنفق المؤدي لغرفة خلع الملابس قبل بضع دقائق على نهاية مباراة فريقه أمام توتنهام، بعد أن تركه المدرب إيريك تن هاغ مجددا على مقاعد البدلاء، وقال إنه سيتعامل مع اللاعب يوم الخميس.
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وقال النادي في بيان عبر موقعه الرسمي: رونالدو لن يكون جزءًا من قائمة الفريق التي ستواجه تشيلسي يوم السبت بالدوري الإنجليزي.
وتابع: باقي اللاعبين في حالة تركيز واستعداد للمواجهة.
وبدأ رونالدو البالغ عمره 37 عاما، والذي سجل 103 أهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز مع يونايتد، أساسيا في مباراتين فقط بالمسابقة هذا الموسم لكنه لعب بشكل منتظم في الدوري الأوروبي.
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