الدوري الأوروبي.. أرسنال إلى الدور الثاني بفوزه على أيندهوفن

بلغ أرسنال الانجليزي الدور الثاني لمسابقة الدوري الاوروبي لكرة القدم "يوروبا ليغ" بفوزه على ضيفه أيندهوفن الهولندي بهدف وحيد للسويسري غرانيت تشاكا، في مباراة مؤجلة من الجولة الثانية لمنافسات المجموعة الاولى.

وبات أيضًا النادي اللندني قريبًا من ضمان صدارة المجموعة بعد أن رفع رصيده الى 12 نقطة بالعلامة الكاملة من أربع مباريات، على بُعد خمس نقاط من أيندهوفن الذي يحل ضيفا عليه في هولندا الاسبوع المقبل، مقابل أربع نقاط لبودو غليمت النروجي الثالث، فيما يتذيل زيوريخ السويسري من دون رصيد.

مادة اعلانية

وكانت المباراة مقررة في 15 سبتمبر، لكنها أرجئت في أعقاب وفاة الملكة إليزابيث الثانية "بسبب النقص الشديد في موارد الشرطة ومسائل تنظيمية متعلقة بالأحداث الجارية المتعلقة بالحداد الوطني".

وواصل فريق المدرب الاسباني ميكل أرتيتا نتائجه الرائعة هذا الموسم، إذ يتصدر الدوري الممتاز على بعد أربع نقاط من مانشستر سيتي حامل اللقب صاحب المركز الثاني بعد فوزه بتسع مباريات مقابل هزيمة واحدة هذا الموسم.

ودفع أرتيتا ببعض اللاعبين الاساسيين في التشكيلة مثل البرازيلي غابريال جيسوس وبوكايو ساكا وتشاكا، فيما أبقى على آخرين على دكة البدلاء كالبرازيلي المتألق غابريال مارتينيلي والنروجي مارتن أوديغارد والغاني توماس بارتي والمدافع الفرنسي وليام ساليبا والظهير بنجامن وايت.

وهيمن أرسنال على الشوط الاول استحواذًا ولكن من دون أي فرصة خطيرة على المرمى.

إلا أن الفريق اللندني بدا أخطر في الثاني، وهدد في غضون دقائق قليلة عبر جيسوس بتسديدتين من داخل المنطقة تصدى لهما الحارس الارجنتيني والتر بينيتيس (52 و54).

وجاءت أخطر فرصة في المباراة عبر البرازيلي أيضًا بعد أن قام بفاصل مهاري مميز ودخل المنطقة سدد بيسراه كرة زاحفة ضعيفة تصدى لها الحارس بينيتيس (61).

دفع بعدها أرتيتا بأوديغارد وبارتي (67) وتمكن أرسنال من افتتاح التسجيل بعد أن مرر الأول كرة إلى الياباني تاكيهيرو تومياسو داخل المنطقة فرفعها عرضية تابعها تشاكا "على الطاير" الى يمين الحارس (71).

ودفع بعدها أرتيتا بمارتينيلي ووايت وأتيحت فرصة لساكا لمضاعفة النتيجة لكن الحارس تألق في التصدي لمحاولتيه (72 و82).

ويحل أرسنال ضيفا على ساوثمبتون الاحد ضمن منافسات المرحلة الثالثة عشرة من الدوري.