الهلال يواجه نيوكاسل ديسمبر المقبل

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أُعلن خلال حفل إطلاق موسم "الدرعية" عن تنظيم مباراة تجمع بين الهلال السعودي ونظيره نيوكاسل الإنجليزي في العاصمة السعودية الرياض.
وتم اختيار يوم 8 ديسمبر المقبل موعدًا لإقامة المباراة.
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وواجه نيوكاسل فريقًا سعوديًا آخر مطلع العام الحالي، حينما فاز على اتحاد جدة بنتيجة 2-1 ضمن مباراة ودية في مدينة جدة.
ويحتل نيوكاسل المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي حاليًا، فيما يتواجد الهلال رابعًا في دوري "روشن" السعودي.
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