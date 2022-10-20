اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
الهلال نيوكاسل
الهلال ونيوكاسل

الهلال يواجه نيوكاسل ديسمبر المقبل

العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أُعلن خلال حفل إطلاق موسم "الدرعية" عن تنظيم مباراة تجمع بين الهلال السعودي ونظيره نيوكاسل الإنجليزي في العاصمة السعودية الرياض.

وتم اختيار يوم 8 ديسمبر المقبل موعدًا لإقامة المباراة.

وواجه نيوكاسل فريقًا سعوديًا آخر مطلع العام الحالي، حينما فاز على اتحاد جدة بنتيجة 2-1 ضمن مباراة ودية في مدينة جدة.

ويحتل نيوكاسل المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي حاليًا، فيما يتواجد الهلال رابعًا في دوري "روشن" السعودي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
تصريح صادم.. الصحة العالمية تعيد القلق مجددا من فيروس كورونا تصريح صادم.. الصحة العالمية تعيد القلق مجددا من فيروس كورونا
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط