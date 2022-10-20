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الذهاب إلى المباراة
اللوحة الشهيرة

بيع لوحة "الذهاب إلى المباراة" بأكثر من 8 ملايين دولار

لندن - فرانس برس
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بيعت اللوحة الشهيرة "الذهاب إلى المباراة" للرسام البريطاني لورنس ستيفن لوري يوم الأربعاء بـ7,8 مليون جنيه إسترليني (8,74 مليون دولار) لمتحف قرب مانشستر يحمل اسم الفنان وسيستمر في عرض اللوحة لزائريه.

ويُظهر العمل الذي يعود تاريخه إلى عام 1953، أشخاصاً يتوجّهون إلى أحد الملاعب في شمال غرب إنجلترا.

وأوضحت دار كريستيز للمزادات أن العمل عُرض بداية بـ6,6 مليون جنيه، إلا أن سعره وصل خلال المزاد إلى 7,8 مليون جنيه.

أما الجهة التي اشترت اللوحة فهي متحف لوري في سالفورد قرب مانشستر، حيث تُعرض اللوحة منذ افتتاحه عام 2000.

وقالت مديرة المتحف العامة جوليا فاوست: بفضل هدية سخية من مؤسسة لوو فاميلي تشارتبل فاوندايشن لرجل الأعمال البريطاني أندرو لوو وزوجته زوي، أسعدنا شراء لوحة الذهاب إلى المباراة.

وأضافت: نتطلع لإحضارها إلى سالفورد حيث سيستمر عرضها أمام الزائرين في صالات عرض أندرو وزوي لوو في متحف لوري.

وطُرحت اللوحة التي قدّرت دار كريستيز سعرها بين 5 و8 ملايين جنيه استرليني، للبيع من رابطة اللاعبين المحترفين التي حصلت عليها عام 1999 مقابل أقل من مليوني جنيه استرليني.

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