ليفربول يفوز على وست هام ويواصل صحوته

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واصل ليفربول صحوته بالدوري الإنجليزي لكرة القدم، وحقق فوزه الثاني على التوالي بالمسابقة، والثالث في آخر ثلاث مباريات خاضها بكل البطولات، بعد تغلبه على ضيفه وست هام يونايتد 1 - صفر، يوم الأربعاء، ضمن منافسات المرحلة 12 من المسابقة.
ورفع ليفربول، الذي فاز في المرحلة السابقة على مانشستر سيتي 1 - صفر ، وقبلها حقق فوزا كبيرا على رينجرز الاسكتلندي 7 - 1 في دوري أبطال أوروبا، رصيده إلى 16 نقطة في المركز السابع، فيما تجمد رصيد وست هام عند 11 نقطة في المركز الثالث عشر.
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وسجل داروين نونيز هدف المباراة الوحيد لليفربول في الدقيقة 22، فيما أضاع غارود بوين لاعب ويستهام فرصة التعادل لفريقه بعدما أهدر ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.
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