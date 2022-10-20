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ليفربول
احتفال نونيز بأول هدف له على آنفيلد

ليفربول يفوز على وست هام ويواصل صحوته

ليفربول - د ب أ
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واصل ليفربول صحوته بالدوري الإنجليزي لكرة القدم، وحقق فوزه الثاني على التوالي بالمسابقة، والثالث في آخر ثلاث مباريات خاضها بكل البطولات، بعد تغلبه على ضيفه وست هام يونايتد 1 - صفر، يوم الأربعاء، ضمن منافسات المرحلة 12 من المسابقة.

ورفع ليفربول، الذي فاز في المرحلة السابقة على مانشستر سيتي 1 - صفر ، وقبلها حقق فوزا كبيرا على رينجرز الاسكتلندي 7 - 1 في دوري أبطال أوروبا، رصيده إلى 16 نقطة في المركز السابع، فيما تجمد رصيد وست هام عند 11 نقطة في المركز الثالث عشر.

وسجل داروين نونيز هدف المباراة الوحيد لليفربول في الدقيقة 22، فيما أضاع غارود بوين لاعب ويستهام فرصة التعادل لفريقه بعدما أهدر ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

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