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ماجد عبدالله ينصح المنتخب السعودي بهزيمة الخوف

دبي - قناة العربية
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نصح ماجد عبدالله قائد المنتخب السعودي في كأس العالم 1994 بأميركا، لاعبي المنتخب الحالي الذي سيشارك في نسخة 2022 الشهر المقبل بهزيمة الخوف واتباع تعليمات المدرب.

وقال ماجد عبدالله لبرنامج "في المرمى": أتمنى من لاعبي المنتخب السعودي هزيمة الخوف واتباع تعليمات المدرب، فالجيل الحالي منسج ومتناغم كون عناصره يلعبون مع بعضهم منذ سنوات، وحافظ المدرب هيرفي رينارد على المجموعة التي عمل معها منذ فترة طويلة.

وعن حياته حالياً أجاب: أنا في جميعة أصدقاء اللاعبين القدامي التي تهدف لمساعدة اللاعبين السابقين، ونركز على الحالات التي تتطلب العلاج والتوظيف والسكن وكذلك التعليم بما فيه الجامعي.

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