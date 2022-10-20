ماجد عبدالله ينصح المنتخب السعودي بهزيمة الخوف

وضع القراءة
100% حجم الخط
نصح ماجد عبدالله قائد المنتخب السعودي في كأس العالم 1994 بأميركا، لاعبي المنتخب الحالي الذي سيشارك في نسخة 2022 الشهر المقبل بهزيمة الخوف واتباع تعليمات المدرب.
وقال ماجد عبدالله لبرنامج "في المرمى": أتمنى من لاعبي المنتخب السعودي هزيمة الخوف واتباع تعليمات المدرب، فالجيل الحالي منسج ومتناغم كون عناصره يلعبون مع بعضهم منذ سنوات، وحافظ المدرب هيرفي رينارد على المجموعة التي عمل معها منذ فترة طويلة.
مادة اعلانية
وعن حياته حالياً أجاب: أنا في جميعة أصدقاء اللاعبين القدامي التي تهدف لمساعدة اللاعبين السابقين، ونركز على الحالات التي تتطلب العلاج والتوظيف والسكن وكذلك التعليم بما فيه الجامعي.
اقرأ أيضاً
-
ماجد عبدالله: اختلفت مع سولاري قبل ملاقاة السويدكشف ماجد عبدالله قائد المنتخب السعودي في مونديال 1994 بأميركا أنه اختلف مع المدرب الأرجنتيني خورخي سولاري مدرب المنتخب حينها قبل مباراة السويد في ثمن ... رياضة سعودية
-
ماجد عبدالله: "الطقس" ساعد السعودية في مباراة بلجيكااعتبر ماجد عبدالله قائد المنتخب السعودي السابق أن الأجواء الحارّة في الولايات المتحدة الأميركية خلال إقامة كأس العالم 1994، ساعدت المنتخب السعودي في ... رياضة سعودية
-
ماجد عبدالله: أضعت الكثير من الفرص في مباراة الصيناستعاد ماجد عبدالله قائد المنتخب السعودي ذكرياته الصعبة في محاولات التأهل إلى كأس العالم قبل أن تتكلل بالنجاح عام 1994، معترفاً بأنه أضاع الكثير من ... رياضة سعودية
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية