ألكاسير يهدي الشارقة كأس رئيس الدولة

سجل المهاجم الإسباني باكو ألكاسير هدفا رائعا من ركلة حرة ليقود الشارقة للفوز 1-صفر على الوحدة والتتويج بلقب كأس رئيس الإمارات لكرة القدم للمرة التاسعة يوم الجمعة.
وتوج الشارقة بكأس رئيس الإمارات للمرة التاسعة في تاريخه، والأولى منذ موسم 2002-2003، حين تفوق على الوحدة أيضا ولكن بركلات الترجيح.
أما الوحدة فعجز عن فك عقدة نهائي البطولة، التي حققها مرتين أخرهما بموسم 2016-2017، وخسر النهائي خمس مرات.
وأخيرا حقق المدرب الروماني كوزمين أولاريو لقب كأس رئيس الإمارات، بعدما استعصى عليه في السنوات الأخيرة مع العين وشباب الأهلي، ليحقق بذلك كل الألقاب المحلية في الإمارات.
جاءت أحداث الشوط الأول هادئة، فبعد أن أخطأ محمد برغش وأهدى الكرة لكايو فرنانديز سدد بوجه قدمه من الجانب الأيسر للملعب خارج شباك الوحدة، ولم يشكل أي من الفريقين خطورة على مرمى الآخر من اللعب المفتوح.
وفي الدقيقة 32، سدد المخضرم إسماعيل مطر ركلة حرة مباشرة من مسافة بعيدة لكن الحارس درويش محمد أنقذ مرمى الشارقة وأبعد الكرة لينتهي الشوط دون أهداف.
وكان للركلات الحرة بصمة مجددا لكن للشارقة هذه المرة، حيث أطلق ألكاسير كرة صاروخية خدعت الحارس محمد الشامسي في الدقيقة 52 وأعلنت عن هدف اللقاء الوحيد، الذي احتسب بعد العودة لحكم الفيديو المساعد.
وكان من المقرر أن يلعب النهائي في مايو الماضي، لكن ارتباط منتخب الإمارات بمواجهة أستراليا في ملحق تصفيات كأس العالم 2022، تسبب في تأجيل المواجهة.
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