برشلونة يخطط للتخلص من قادته قبل بداية الموسم الجديد

كشفت تقارير صحافية أن برشلونة الإسباني يريد التخلص من قادة الفريق الأربعة بنهاية الموسم الحالي، بسبب تراجع مستوياتهم وانتقادات الجماهير لهم، بالإضافة إلى رواتبهم المرتفعة.

وأكدت شبكة "ESPN" أن النادي الكتالوني لن يضع كلًا من جيرارد بيكيه وجوردي ألبا وسيرجيو بوسكيتس وسيرجي روبرتو ضمن خطط الموسم المقبل.

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وتنتهي عقود بوسكيتس وروبرتو في الصيف المقبل، بينما يمتد عقدا بيكيه وألبا حتى نهاية موسم 2023-2024.

وفقد بيكيه وألبا مركزيهما الأساسيين تحت قيادة زميلهما السابق تشافي هيرنانديز مدرب الفريق، ويشارك روبرتو على فترات في الجبهة اليمنى بسبب الإصابات التي يتعرض لها زملاؤه، فيما يعد بوسكيتس هو الأكثر انتظامًا من حيث المشاركة، لكن الأخير ينتظر عروضا من الدوري الأميركي وسيحدد موقفه عقب كأس العالم.

ويقدر تشافي مجهودات روبرتو -أصغر لاعب في الرباعي (30 عامًا)- لكن إدارة الفريق ترغب في التضحية به مقابل تعزيز مركز الظهير الأيمن في الميركاتو الشتوي أو الصيفي المقبلين.

موقف بيكيه الذي سيكمل عامه الـ36 في يناير، وألبا (33 عامًا) يبدو أكثر تعقيدًا، إذ لا يزال لديهما 18 شهرًا في عقديهما، ويدين برشلونة لهما ببعض الرواتب المتأخرة، وحتى يرحلا يجب أن يجد مسؤولو برشلونة أندية تقبل دفع رواتبهما المرتفعة، أو التفاوض معهما لإنهاء عقديهما مبكرًا.