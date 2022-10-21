ريبيري يعلّق حذاءه.. ويعلن نهاية قصته مع كرة القدم

أعلن فرانك ريبيري، النجم السابق للمنتخب الفرنسي وفريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، اعتزاله كرة القدم.

وكان من المفترض أن يستمر عقد ريبيري مع ساليرنيتانا الإيطالي حتى نهاية الموسم الجاري، لكنه قرر إنهاء مسيرته الاحترافية الآن.

مادة اعلانية

ولعب ريبيري (39 عاما) لعدة أندية أخرى خلال مسيرة احترافية استمرت 22 عاما، من بينها ميتز وجالطه سراي ومارسيليا وفيورنتينا.

وقضى ريبيري الجزء الأكبر من مسيرته ضمن صفوف بايرن ميونخ، وقد توج معه بلقب الدوري الألماني (بوندسليغا) تسع مرات خلال 12 عاما.

كذلك اعتلى ريبيري منصة التتويج بكأس ألمانيا ست مرات، وتوج مرة واحدة بكل من دوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

وخلال مشواره مع بايرن ميونخ، شارك ريبيري في 273 مباراة بالبوندسليغا وسجل خلالها 86 هدفا وصنع 92 هدفا.

وكتب ريبيري عبر موقع شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر": الكرة تتوقف. لكن المشاعر بداخلي لا تتوقف. شكرا للجميع على هذه المغامرة الرائعة.

وشكل ريبيري ثنائيا رائعا مع آريين روبن عبر مركز الجناح، وكانا الاثنان مصدر إزعاج رئيسي للفرق المنافسة طوال عقد لعباه سويا ضمن صفوف بايرن ميونخ قبل أن يرحلا عن الفريق في عام 2019 .

وخاض ريبيري إجمالي 81 مباراة مع المنتخب الفرنسي، وسجل له 16 هدفا قبل أن يعتزل اللعب الدوليي في عام 2014.

وكان ريبيري ضمن المنتخب الفرنسي الذي وصل إلى نهائي كأس العالم 2006 قبل أن يخسر أمام نظيره الإيطالي.

وانضم ريبيري إلى فيورنتينا عقب رحيله عن ألمانيا، وسجل للفريق الإيطالي خمسة أهداف وصنع تسعة أهداف أخرى خلال 51 مباراة قبل أن ينتقل إلى ساليرنيتانا في عام 2021 .

وصنع ريبيري ثلاثة أهداف لساليرنيتانا خلال 25 مباراة، وقد شارك مع الفريق مرتين فقط خلال هذا الموسم، كانا في أغسطس أمام بارما في كأس إيطاليا وأمام روما في الدوري.

وأعلن نادي ساليرنيتانا أن ريبيري سيظل ضمن صفوفه، ولكن خارج خطط اللعب مع الفريق.