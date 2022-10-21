غوارديولا يدافع عن منافسته مع كلوب وليفربول: ليست سامة

أكد بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي يوم الجمعة أن المنافسة مع ليفربول "ليست سامة" رغم أن مواجهة الفريقين في أنفيلد مطلع الأسبوع الماضي في الدوري الإنجليزي الممتاز طغت عليها أحداث مثيرة للجدل خارج الملعب.



وخلال المباراة النارية التي فاز بها أصحاب الأرض 1-صفر، ألقيت عملات معدنية على غوارديولا بعدما احتج على إلغاء هدف لفريقه، بينما أصدرت إدارة ليفربول بيانا في وقت لاحق أدانت فيه "هتافات وقحة" من أنصار سيتي تتعلق بكوارث ملاعب كرة القدم.



ولم يعلق سيتي على الواقعة. لكن غوارديولا اعتذر عن تصرفات جماهير فريقه بينما نفى أن يكون العداء قد تجاوز الحد المسموح.

وأبلغ الصحفيين قبل استضافة برايتون أند هوف ألبيون يوم السبت: لا أعتقد ذلك. من جانبنا أنا متأكد من أن التجاوز لم يحدث.

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وأضاف: لم أستمع للهتافات. وإذا حدث ذلك فأنا آسف للغاية. إنها لا تمثل الفريق أو النادي.

ويتطلع سيتي، الذي يحتل المركز الثاني برصيد 23 نقطة من عشر مباريات بفارق أربع نقاط عن أرسنال المتصدر، إلى العودة للانتصارات أمام برايتون ثامن الترتيب، بعد انطلاقته الخالية من الهزائم خلال الدفاع عن لقب الدوري، والتي انتهت بالخسارة في ملعب أنفيلد.

ولم يفز برايتون في أربع مباريات تحت قيادة روبرتو دي تسيربي، الذي بدأ فترته بالتعادل 3-3 مع ليفربول، لكنه عانى بعد ذلك من فقر هجومي حيث خسر أمام توتنهام هوتسبير وبرنتفورد وتعادل مع نوتنجهام فورست دون أهداف يوم الثلاثاء.



وعلى الرغم من ذلك إلا أن غوارديولا دعم دي تسيربي للنجاح في الدوري الإنجليزي الممتاز، وأشاد بطريقة لعب برايتون تحت قيادة المدرب الإيطالي.



وواصل غوارديولا: أنا سعيد حقا بوجوده هنا. شاهدت آخر مباراتين وهو يلعب بالفعل بالطريقة التي يريدها. تأثيره سيكون هائلا في المستقبل.



وأكد غوارديولا أن جون ستونز عاد للتدريبات وسيلتحق بتشكيلة سيتي عند مواجهة برايتون بعد غياب المدافع عن آخر خمس مباريات بسبب إصابته في عضلات الفخذ الخلفية مع منتخب إنجلترا في سبتمبر.



ويأمل في أن يتعافى الظهير الأيمن كايل ووكر من جراحة بالفخذ في وقت مناسب، لينضم لتشكيلة إنجلترا في كأس العالم، مضيفا أن لاعب الوسط كالفين فيلبس يحرز تقدما جيدا مع تعافيه من جراحته في الكتف.



وتابع: تدرب جون معنا في اليومين الماضيين، وغدا سيكون في القائمة، أما كالفين فأصبح أفضل بكثير أيضا.



وختم: لم أتحدث مع الأطباء حول (حالة) كايل، لكني أتمنى حدوث ذلك.