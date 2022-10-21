كلوب يعلق على اتهامات الاتحاد الإنجليزي

يتوقع يورغن كلوب مدرب ليفربول أن يكون على مقاعد البدلاء في مواجهة نوتنجهام فورست يوم السبت في الدوري الممتاز رغم اتهامه‭‭ ‬‬بسوء التصرف من الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بعدما استشاط غضبا أمام مساعد الحكم خلال الانتصار على مانشستر سيتي مطلع الأسبوع الماضي.

ونال كلوب بطاقة حمراء عقب جداله مع الحكم، بعدما حُرم محمد صلاح مهاجم ليفربول من الحصول على ركلة حرة قبل دقائق من نهاية المباراة بملعب أنفيلد. وأعطاه الاتحاد الإنجليزي مهلة للرد على الاتهام حتى يوم الجمعة.



وقال كلوب للصحفيين يوم الجمعة دون الكشف عن تفاصيل: اتبعنا الإجراءات الطبيعية. في هذه اللحظة أتوقع وجودي على مقاعد البدلاء، لكنني لا أعرف بنسبة 100 في المئة.

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وأضاف: لا نعرف جيدا سير العملية (للجنة الانضباط بالاتحاد الإنجليزي) لكن لدينا ما يكفي من الأشخاص الذين يعرفون كيف تسير الأمور، وفعلنا كل ما يتعين علينا فعله.

واستعاد ليفربول قوته في آخر مباراتين بالدوري بفوز على سيتي حامل اللقب، ووست هام يونايتد ليصعد للمركز السابع برصيد 16 نقطة من عشر مباريات.

ويعتقد كلوب أن ملعب فورست مكان صعب للزيارة على الرغم من تأخر فريق المدرب ستيف كوبر الصاعد حديثا للدوري الممتاز إذ يتذيل الترتيب بفوز وحيد فقط هذا الموسم.

وتابع: الأجواء ستكون رائعة. عندما واجهناهم آخر مرة (في كأس الاتحاد الإنجليزي الموسم الماضي) كانوا مفعمين بالثقة. شعرنا بذلك وكان فريقا منظما.

وأضاف: الأمر مختلف هذا الموسم، لكن هذا سيجعل المواجهة أكثر صعوبة لأن حماسهم الآن سيكون بنسبة 100 في المئة وسيقاتلون من أجل كل شيء.



ومن المتوقع أن يعود لاعب الوسط نابي كيتا والمدافع إبراهيما كوناتي للتدريبات الجماعية في الأسبوع المقبل، أما المهاجم داروين نونيز الذي سجل أمام وست هام، فيعاني من إصابة عضلية وسيحدد كلوب لاحقا موقفه من اللعب أمام فورست.



وواصل المدرب الألماني: (نونيز) من الحالات التي نحتاج لأن نلقي نظرة عليها لأنه لم يصب لكنه شعر بشيء ولا أعرف إن كان لا يزال يشعر به حتى اليوم، سنرى ما سيقوله لي الطاقم الطبي.