ليفاندوفسكي: مجموعة بولندا صعبة جدا في كأس العالم

أكد روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بولندا أن منتخب بلاده وقع في مجموعة صعبة بجانب الأرجنتين والمكسيك والسعودية في كأس العالم لكرة القدم في قطر، لكنه يؤمن بإمكانية العبور إلى دور 16.



وأخفقت بولندا في تخطي دور المجموعات قبل أربع سنوات في روسيا ويحرص مهاجم برشلونة على تجنب نفس المصير.



وقال لموقع الاتحاد الدولي (الفيفا) على الإنترنت: الضغط المصحوب بتطلعات جماهيرنا والوطن بأكمله هائل وأدرك ذلك جيدا، يجب وأريد أن أشعر بالحافز لإظهار ما يمكنني فعله داخل الملعب.



وأضاف: رغم أن هذا ليس سهلا دائما لا أريد الشكوى ويجب أن أجد حلا دائما وأن أحاول تقديم أفضل ما بوسعي.



ويرى المهاجم البالغ عمره 34 عاما أن الأرجنتين من المرشحين للتتويج باللقب كما أن المكسيك تتحلى بالخطورة دائما في البطولات الكبرى.



وتابع: في وجود أسطورة مثل ليو ميسي كنجم بارز للأرجنتين فلا شك أن مواجهتهم ستكون الأصعب لنا، من الرائع مواجهة فريق مذهل كهذا بكل لاعبيه الموهوبين.



وتابع: تقاتل المكسيك دائما حتى صفارة النهاية ولا تستسلم وتتمتع بمزيج من الشباب والخبرة وندرك ذلك جميعا.



ويشكل ليفاندوفسكي، الذي أحرز تسعة أهداف بالتصفيات، السلاح الأخطر لبولندا، لكن أيقونة بايرن ميونخ السابق أشار إلى أن أسلوبه لا يرتبط بالأهداف فقط.



وأوضح: الكثير من الأشخاص ينظرون إلى أرقامي ويعتبرون أنني اذا سجلت فإنني ألعب جيدا وإذا لم أسجل ألعب بشكل سيئ، لكنني أدرك أن الأمر ليس كذلك دائما، وهذا لا يشغلني.



وتبدأ بولندا مشوارها في النهائيات أمام المكسيك يوم 22 نوفمبر قبل أن تواجه السعودية بعد أربعة أيام ثم الأرجنتين يوم 30 بالشهر ذاته.

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