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هالاند
هداف الدوري الإنجليزي

مدافع برايتون يكشف عن خطة "الساندويتش" لإيقاف هالاند

العربية.نت
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كشف جويل فيلتمان مدافع برايتون عن خطته من أجل إيقاف خطورة النرويجي إيرلنغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي قبل مباراة الفريقين مساء السبت بالدوري الإنجليزي.

ويتصدر هالاند جدول ترتيب هدافي المسابقة بـ15 هدفًا أحرزها خلال 10 مباريات سابقة فقط، كما نجح في تسجيل ثلاث ثلاثيات متتالية في ملعب "الاتحاد" هذا الموسم.

وقال المدافع الهولندي في تصريحات نقلتها صحيفة "دايلي ستار": ما يقدمه هالاند مع دي بروين هو شيء غير قابل للدفاع أمامه.

وتابع: إنه المهاجم الذي يمتلك كل شيء، لكن يجب أن علينا أن نوقف خطورته، ربما علينا تطبيق خطة "الساندويتش"، حيث يكون أمامه لاعب خط وسط مقاتل ومن خلفه مدافع لا يفارقه، ربما ننجح.

وإذا نجحت خطة فيلتمان ونجح برايتون في الظفر بنقاط المباراة، فسيكون أول فوز للفريق منذ 4 مباريات.

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