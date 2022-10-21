نجم مانشستر يونايتد السابق: صلاح ورونالدو يعانيان من المشكلة ذاتها

يؤمن أوين هارغريفز نجم مانشستر يونايتد السابق أن الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول أحد أفضل لاعبي الدوري الإنجليزي، وأنه قد عانى من المشكلة ذاتها التي يعاني منها رونالدو حاليًا.

وسجل صلاح 3 أهداف فقط خلال 10 مباريات خاضها بالدوري الإنجليزي هذا الموسم.

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وقال هارغريفز في تصريحات نقلها موقع "ليفربول إيكو": جودة صلاح وقدراته لن يتغيرا، كانت بدايته مذبذبة، وأحيانًا تتوقف أرقامك المميزة، وهذا يحدث كثيرًا مع جميع النجوم الكبار.

وتابع: ما حدث مع صلاح يشبه ما يحدث مع رونالدو، لكنه بالتأكيد أحد أفضل اللاعبين في الدوري، مشاهدته ممتعة.

وأضاف: أستطيع أن أضمن لكم أنه سيسجل المزيد من الأهداف مع توالي مباريات الموسم.

وساهم صلاح في 13 هدفًا خلال 15 مباراة بجميع المسابقات هذا الموسم، أحرز 9 أهداف ومرر 4 تمريرات حاسمة لزملائه.