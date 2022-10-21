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هالاند
هالاند هو هداف الدوري الإنجليزي بـ15 هدفًا حتى الآن

وكيلته: قيمة انتقال هالاند ستتخطى مليار جنيه إسترليني

مانشستر - د ب أ
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أشارت رافاييلا بيمينتا وكيلة أعمال إيرلنغ هالاند إلى أن القناص النرويجي الدولي قد يصبح أول لاعب في تاريخ كرة القدم تتخطى صفقة انتقاله حاجز المليار جنيه إسترليني.

وانضم هالاند إلى مانشستر سيتي الإنجليزي في فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادما من بوروسيا دورتموند الألماني بعد دفع قيمة الشرط الجزائي في عقده، والبالغة 51 مليون و200 ألف استرليني (60 مليون يورو).

وسجل هالاند بداية مذهلة مع سيتي حيث أحرز تسعة أهداف في أول خمس مباريات بالدوري الإنجليزي الممتاز كما نال لقب هاتريك ثلاث مرات في المسابقة.

وأحرز هالاند 15 هدفا في أول عشر مباريات هذا الموسم في الدوري الإنجليزي.

ولدى سؤالها عن سعره، قالت بيمينتا لشبكة "سكاي سبورت" الإيطالية يوم الجمعة: مليار جنيه إسترليني، هذا ما أعتقده.

وأضافت: إذا وضعت سويا قيمته الكروية وقيمة صورته وقيمة رعايته، ستكون مليار إسترليني بالتأكيد.

وأشارت: من الطبيعي أيضا المقارنة بين إيرلنغ وكيليان مبابي، أعتقد أن إيرلنغ سيكون أول لاعب تسجل قيمة صفقة انتقاله حوالي مليار إسترليني.

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