بايرن يستعيد وصافة البوندسليغا ودورتموند يضرب بقوة

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استعاد بايرن ميونخ حامل اللقب، وصافة الدوري الألماني لكرة القدم بتغلبه على مضيفه هوفنهايم 2 - صفر يوم السبت في المرحلة الحادية عشرة من البوندسليغا.
وسجل للفريق البافاري كلًا من جمال موسيالا وتشوبو موتينغ.
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واستعاد بوروسيا دورتموند نغمة الانتصارات واكتسح ضيفه شتوتغارت 5 - صفر، جاءت عن طريق جود بيلينغهام الذي سجل ثنائية، ويوسف موكوكو وزوله وجيوفاني رينه.
وفي باقي المباريات فاز فرايبورغ على ضيفه فيردر بريمن 2 - صفر وتعادل أوغسبورغ مع ضيفه لايبزغ 3 -3 وباير ليفركوزن مع ضيفه فولفسبورغ 2 -2.
ورفع بايرن رصيده إلى 22 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة واحدة خلف يونيون برلين المتصدر، والذي يلاقي مضيفه بوخوم يوم الأحد.
وتقدم بوروسيا دورتموند إلى المركز الرابع بعدما رفع رصيده إلى 19 نقطة.
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