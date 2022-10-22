سان جيرمان يعزز صدارته بنقاط أجاكسيو

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عزز باريس سان جيرمان صدارته للدوري الفرنسي لكرة القدم، بعد فوزه على مضيفه أجاكسيو 3 - صفر، يوم الجمعة، ضمن منافسات المرحلة 12 من المسابقة.
ورفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 32 نقطة في المركز الأول، فيما تجمد رصيد أجاكسيو عند ثماني نقاط في المركز الثامن عشر.
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وتقدم باريس عن طريق كيليان مبابي في الدقيقة 24، قبل أن يضيف ليونيل ميسي الهدف الثاني في الدقيقة 79.
وفي الدقيقة 82 أضاف مبابي الهدف الثاني له والثالث لباريس سان جيرمان.
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