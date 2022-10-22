فولفسبورغ الألماني يعتذر بسبب السلوك غير اللائق للاعبيه

قدم نادي فولفسبورغ الألماني لكرة القدم يوم السبت، اعتذاره بسبب عدم التزام عدد من لاعبيه بارتداء الكمامات خلال تنقل الفريق بالقطار قبل المباراة المقررة اليوم أمام باير ليفركوزن، وتعامل اللاعبين بشكل يفتقد الاحترام مع العاملين بالسكك الحديدية.

كان مقطع فيديو سجله موظف في قناة "إيه.آر.دي" كان في القطار نفسه بالصدفة، قد أظهر عدم التزام عدة لاعبين بارتداء الكمامات وتكرر تهكمهم على موظف قام بتذكيرهم عدة مرات بارتداء الكمامة خلال الرحلة يوم الجمعة.

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وقال موظف القناة التليفزيونية في مقطع الفيديو: لا أعتبر سلوك اللاعبين محترما.

واعترف نادي فولفسبورغ بأن لاعبيه أظهروا "سوء سلوك غير مقبول"، وذلك في بيان أصدره قبل المباراة المقررة أمام باير ليفركوزن اليوم ضمن منافسات الدوري الألماني (بوندسليغا).

وذكر فولفسبورغ في البيان: نيابة عن الفريق بأكمله، يعتذر فولفسبورغ على السلوك غير الاحترافي وغير اللائق من لاعبيه، كما يعتذر بصفة خاصة لموظفي شركة دويتشه بان بسبب سلوك اللاعبين الذي يفتقد الاحترام تجاههم.

وأضاف النادي أن ما حدث لا يتماشى مع السلوك المعتاد للفريق كما أنه لا يتوافق بأي شكل مع قيم النادي.

وذكر النادي أن المدير الفني نيكو كوفاتش تعامل مع الأمر مباشرة عقب الوصول إلى فندق إقامة الفريق، وأن تحقيقات مفصلة ستجرى عقب العودة من ليفركوزن.