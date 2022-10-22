ميلان يقسو على مونزا ويقاسم نابولي الصدارة

اقتسم ميلان صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم مع نابولي مؤقتا، بعد فوزه الكاسح على ضيفه مونزا 4 - 1 يوم السبت في المرحلة الحادية عشرة.
و دخل فريق ساليرنيتانا المنطقة الدافئة بفضل فوزه الصعب على ضيفه سبيزيا 1 - صفر.
ورفع ميلان رصيده إلى 26 نقطة متأخرا بفارق الأهداف فقط عن نابولي الذي يلتقي يوم الأحد مع مضيفه روما.
وعلى ملعب سان سيرو، تقمص المهاجم الإسباني ابراهيم دياز دور البطولة بتسجيله هدفين لميلان.
وافتتح دياز التسجيل في الدقيقة 16 ثم عاد وسجل الهدف الثاني له ولأصحاب الأرض في الدقيقة 41.
وفي الشوط الثاني سجل المهاجم البلجيكي ديفوك اوريغي الهدف الثالث لميلان في الدقيقة 65 ثم رد فيليبو رانوكيا بالهدف الوحيد لمونزا في الدقيقة 70، قبل أن يحرز البرتغالي رفاييل لياو الهدف الرابع لأصحاب الأرض في الدقيقة 84.
وعلى ملعب آريكي، يدين ساليرنيتانا بالفضل في هذا الفوز لمدافعه باسكوالي ماتزوكي الذي أحرز هدف الحسم في الدقيقة 48.
الفوز رفع رصيد ساليرنيتانا إلى 13 نقطة ليتقدم للمركز التاسع وتوقف رصيد سبيزيا عند تسع نقاط في المركز الخامس عشر.
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