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يوفنتوس
رفع يوفنتوس رصيده إلى 19 نقطة في المركز السابع

يوفنتوس يتقدم للمركز السابع برباعية في شباك إمبولي

تورينو - د ب أ
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حقق يوفنتوس فوزا كبيرا على ضيفه إمبولي برباعية دون رد، يوم الجمعة، في افتتاح المرحلة 11 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ورفع يوفنتوس رصيده إلى 19 نقطة في المركز السابع، فيما تجمد رصيد إمبولي عند 11 نقطة في المركز الحادي عشر.

وتقدم يوفنتوس في الدقيقة الثامنة عن طريق مويس كين، قبل أن يضيف ويستون ماكيني الهدف الثاني في الدقيقة 55.

وفي الدقيقة 82 سجل أدريان رابيو الهدف الثالث ليوفنتوس، قبل أن يضيف اللاعب ذاته الهدف الرابع في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

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