الإصابة تحرم ريال مدريد من فالفيردي

يفتقد فريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم خدمات لاعبه الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي في لقاء الفريق مع مضيفه لايبزغ الألماني يوم الثلاثاء في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
وبات فالفيردي ثاني لاعب يتم استبعاده من رحلة الريال إلى ألمانيا بعد النجم الفرنسي المخضرم كريم بنزيمة.
كان فالفيردي في حالة رائعة مع ريال مدريد خلال الموسم الحالي، الذي شهد تسجيله هدفه السابع مع الفريق الملكي، بعدما هز شباك إشبيلية خلال الفوز 3 - 1 على الفريق الأندلسي ببطولة الدوري الإسباني يوم السبت.
وتعرض فالفيردي لكدمة شديدة قبل نهاية مباراة أشبيلية، خلال كرة مشتركة مع بابو غوميز، ليضطر على إثرها للابتعاد عن الملاعب في الفترة المقبلة.
وكان من المنتظر بالفعل أن يغيب بنزيمة، الفائز بجائزة الكرة الذهبية هذا العام، عن مباراة لايبزغ، بعد أن غاب عن مواجهة إشبيلية بسبب معاناته من إجهاد عضلي في ساقه اليسرى، وهو ما تأكد رسميا بعدما أعلن ريال مدريد عن قائمة الفريق المسافرة لألمانيا.
ومن غير المتوقع أن يغيب فالفيردي أو بنزيمة عن المستطيل الأخضر لفترة طويلة، حيث تشير تقارير إخبارية إسبانية إلى أن كليهما ربما يعود خلال لقاء الريال مع جيرونا ببطولة الدوري الإسباني يوم الأحد المقبل.
ويتصدر الريال ترتيب المجموعة السادسة في مرحلة المجموعات بدوري الأبطال، متفوقا بفارق 4 نقاط على أقرب ملاحقيه لايبزغ، حيث يكفي الفريق الإسباني التعادل في ألمانيا من أجل الصعود للأدوار الإقصائية في البطولة القارية، التي يحمل لقبها.
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