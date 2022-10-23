الزمالك يجتاز سيراميكا بصعوبة

حقق الزمالك حامل اللقب فوزه الثاني على التوالي بنتيجة 2-صفر على سيراميكا ليتصدر الدوري المصري الممتاز لكرة القدم يوم الأحد.

وتقدم التونسي سيف الدين الجزيري بهدف للزمالك بعد مرور عشر دقائق، وأضاف الظهير الأيسر أحمد فتوح الهدف الثاني قبل ثلاث دقائق من نهاية الوقت الأصلي بتسديدة بقدمه اليمنى من حافة المنطقة.



وسجل سيراميكا هدفين بواقع هدف في كل شوط لكن الحكم ألغى الهدفين بسبب التسلل وعقب العودة إلى حكم الفيديو المساعد.



واستغل الجزيري تمريرة ساقطة من إمام عاشور وافتتح التسجيل مبكرا ثم تراجع الزمالك للخلف واعتمد على التنظيم الدفاعي، قبل أن يحسم الانتصار في الدقائق الأخيرة ويخرج مجددا بشباك نظيفة.



وبات رصيد الزمالك ست نقاط من أول جولتين وبفارق ثلاث نقاط عن سيراميكا الذي كان ينفرد بالقمة بفارق الأهداف.



وفي وقت سابق اليوم، صمد بيراميدز بعشرة لاعبين لأكثر من نصف المباراة وتعادل دون أهداف مع المصري البورسعيدي.



وتعرض وليد الكرتي لاعب بيراميدز للطرد قبل الاستراحة بعد خطأ ضد إلياس الجلاصي لاعب المصري، وبعد مراجعة اللقطة في شاشة جانبية لحكم الفيديو المساعد، حيث اعتبره الحكم قد منع فرصة محققة للتسجيل.



واعتمد بيراميدز، الذي احتل المركز الثاني الموسم الماضي، على التكتل الدفاعي مع اللجوء إلى الهجمات المرتدة.



واستحوذ المصري، بقيادة إيهاب جلال مدرب منتخب مصر السابق، على الكرة طويلا لكنه أهدر عدة فرص أخطرها من تسديدة كريم العراقي المرتدة من القائم في الدقيقة 86.



وبات رصيد بيراميدز نقطتين من أول جولتين مقابل نقطة وحيدة لمنافسه البورسعيدي.