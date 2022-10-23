الظاهرة رونالدو: أتمنى فوز ميسي بكأس العالم.. بشرط وحيد

كشف رونالدو نازاريو ظاهرة البرازيل الكروية أنه لن يتمنى فوز الأرجنتين بكأس العالم 2022، حتى إن كان قائد الفريق ليونيل ميسي يستحق ختام مسيرته بتلك البطولة، لكنه قد يتراجع تحت شرط وحيد.

وقال الظاهرة في تصريحات لصحيفة "الغارديان" البريطانية: المنافسة بين الأرجنتين والبرازيل كبيرة للغاية، لقد خضنا منافسات عديدة بشرف، وهذا أفضل شيء في كرة القدم.

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وتابع: لكن فوز الأرجنتين بكأس العالم أمر لا يحتمل التفكير حتى، هل يستحق ميسي الفوز باللقب؟ بكل تأكيد، لكن بدون دعمي.

وأضاف: أنا أحبه، لكنني أعتقد أنه سيتفهم ذلك لأنني واثق من أنه يشعر بالشيء ذاته.

وختم: سأتمنى فوز ميسي بالبطولة في حالة واحدة، إذا أصبح إسبانيًا.

وتلعب الأرجنتين في المجموعة الثالثة رفقة منتخبات السعودية وبولندا والمكسيك.