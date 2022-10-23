الوداد يحسم ديربي الدار البيضاء ويتصدر

حسم الوداد البيضاوي مواجهة (الديربي) مع غريمه التقليدي الرجاء البيضاوي لمصلحته، بعدما تغلب عليه 2 - 1، يوم الأحد، في قمة مباريات المرحلة السادسة للمسابقة.

وارتفع رصيد الوداد إلى 14 نقطة في صدارة جدول الترتيب، بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه الجيش الملكي والفتح الرباطي، فيما توقف رصيد الرجاء، الذي تكبد خسارته الثانية في المسابقة مقابل فوز وحيد و3 تعادلات، عند 6 نقاط في المركز الثاني عشر، ليواصل بدايته الكارثية في المسابقة هذا الموسم.

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وافتتح أيمن الحسوني التسجيل للوداد في الدقيقة 57، قبل أن يضيف أرسين زولا الهدف الثاني في الدقيقة 80، فيما تكفل محمد ناهيري بتسجيل هدف الرجاء الوحيد في الدقيقة 90 من ركلة جزاء.