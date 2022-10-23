الوداد يحسم ديربي الدار البيضاء ويتصدر

وضع القراءة
100% حجم الخط
حسم الوداد البيضاوي مواجهة (الديربي) مع غريمه التقليدي الرجاء البيضاوي لمصلحته، بعدما تغلب عليه 2 - 1، يوم الأحد، في قمة مباريات المرحلة السادسة للمسابقة.
وارتفع رصيد الوداد إلى 14 نقطة في صدارة جدول الترتيب، بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه الجيش الملكي والفتح الرباطي، فيما توقف رصيد الرجاء، الذي تكبد خسارته الثانية في المسابقة مقابل فوز وحيد و3 تعادلات، عند 6 نقاط في المركز الثاني عشر، ليواصل بدايته الكارثية في المسابقة هذا الموسم.
مادة اعلانية
وافتتح أيمن الحسوني التسجيل للوداد في الدقيقة 57، قبل أن يضيف أرسين زولا الهدف الثاني في الدقيقة 80، فيما تكفل محمد ناهيري بتسجيل هدف الرجاء الوحيد في الدقيقة 90 من ركلة جزاء.
اقرأ أيضاً
-
نهضة بركان يهزم الوداد ويتوج بكأس السوبر الإفريقيةتوج فريق نهضة بركان المغربي بلقب كأس السوبر الإفريقي لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه عقب فوزه على مواطنه الوداد 2 - صفر في المباراة التي جمعت بينهما ... رياضة عربية
-
عموتة يتولى تدريب الوداد خلفا للركراكيأعلن الوداد البيضاوي بطل إفريقيا والمغرب عن تعيين حسين عموتة مدربا جديدا للفريق خلفا لوليد الركراكي يوم الخميس.وقرر الركراكي عدم تجديد عقده مع الوداد ... رياضة
-
الرجاء.. انطلاقة متواضعة لمشواره في الدوري المغربيفيديو الرياضة
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية