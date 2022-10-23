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أتلتيكو مدريد
احتفال لاعبي أتلتيكو مدريد بهدف غريزمان

غريزمان يقود أتلتيكو مدريد لاستعادة نغمة الانتصارات والمركز الثالث

مدريد - فرانس برس
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قاد المهاجم الدولي الفرنسي أنطوان غريزمان فريقه أتلتيكو مدريد إلى استعادة نغمة الانتصارات والمركز الثالث بتسجيله ثنائية الفوز الثمين على مضيفه ريال بيتيس 2-1 يوم الأحد في المرحلة الحادية عشرة من بطولة إسبانيا لكرة القدم.

ومنح غريزمان التقدم للقطب الثاني للعاصمة في الدقيقة 54 من ركلة ركنية نفذها مباشرة داخل المرمى، ثم أضاف الهدف الثاني بعد لعبة مشتركة مع المهاجم البديل البرازيلي ماثيوس كونيا، فتوغل داخل المنطقة وهيأ الكرة لنفسه بيسراه وسددها بيمناه قوية زاحفة بين ساقي الحارس البرتغالي روي سيلفا (70).

وسجل لاعب الوسط الدولي الفرنسي نبيل فقير هدف الشرف لأصحاب الأرض من ركلة حرة مباشرة من خارج المنطقة.

وعاد أتلتيكو مدريد الى سكة الانتصارات محليا والتي توقفت في المرحلة الماضية عند خمسة متتالية بسقوطه في فخ التعادل امام ضيفه وجاره رايو فايكانو 1-1.

وهو الفوز السابع لأتلتيكو مدريد هذا الموسم، فرفع رصيده إلى 23 نقطة منتزعا المركز الثالث بفارق نقطة واحدة من ريال سوسييداد الذي سقط أمام مضيفه بلد الوليد صفر-1 السبت في افتتاح المرحلة.

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