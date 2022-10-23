غوريتسكا يسخر من ليفاندوفسكي قبل لقاء برشلونة وبايرن

سخر ليون غوريتسكا، لاعب فريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، من البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم برشلونة الإسباني، زميله السابق في الفريق البافاري.

وقال غوريتسكا، قبل لقاء برشلونة مع ضيفه بايرن ميونخ في بطولة دوري أبطال أوروبا، إن ليفاندوفسكي "كان مدللا" خلال تواجده مع الفريق الألماني

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ويواجه برشلونة خطر الإقصاء من دور المجموعات في دوري الأبطال للموسم الثاني على التوالي، قبل مواجهة بايرن على ملعب (كامب نو)، معقل الفريق الكتالوني، يوم الاربعاء.

وبات برشلونة قريبا من وداع دوري الأبطال، حيث يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الثالثة في مرحلة المجموعات بالمسابقة القارية، برصيد 4 نقاط، بفارق 3 نقاط خلف إنتر الإيطالي، صاحب المركز الثاني، و8 نقاط خلف بايرن، الذي حجز مقعده مبكرا في دور الـ16 للمسابقة.

وربما يودع برشلونة رسميا البطولة حال فوز إنتر على ضيفه فيكتوريا بلزن التشيكي في الجولة الخامسة للمجموعة، حتى في حال فوز الفريق الإسباني على نظيره الألماني بنفس الجولة.

وبينما عانى برشلونة على الصعيد القاري مؤخرًا، تأهل بايرن ميونخ لدور الثمانية على الأقل في جميع المواسم الـ11 الماضية باستثناء نسخة واحدة، وهو ما يقول غوريتسكا إنه يمكن اعتباره أمرًا مفروغًا منه.

وقال جوريتسكا للصحفيين، يوم الأحد: كان ليفاندوفسكي مدللًا للغاية في بايرن ميونخ، حيث كان دائمًا يتواجد بدور الـ16 على الأقل ويمضي قدما في البطولة. لكن الآن لم يعد بإمكاننا أخذ ذلك في الحسبان.

وفاز بايرن على برشلونة 2-صفر في آخر مواجهة جرت بين الفريقين الشهر الماضي بالنسخة الحالية لدوري الأبطال، وشهدت المباراة إهدار النجم البولندي المخضرم فرصتين رائعتين، كانا من الممكن أن يمنحا الفريق الإسباني بطاقة العبور لمرحلة خروج المغلوب حال تسجيلهما.

وتغلب بايرن على برشلونة في 9 مباريات من أصل 12 لقاء جرى بينهما في دوري أبطال أوروبا، بما في ذلك المواجهات الخمس الأخيرة.

ويعد بايرن ميونخ هو صاحب الرقم القياسي كأكثر الفرق تكبدا للهزائم من فريق واحد في تاريخ دوري الأبطال، حيث خسر 10 مباريات أمام ريال مدريد الإسباني، فيما يستهدف غوريتسكا تحقيق انتصار آخر على برشلونة يوم الأربعاء المقبل.

وأضاف الدولي الألماني: إذا لعبنا ضد برشلونة في كامب نو ، فقد تكون مباراة تحضيرية أو نهائي دوري أبطال أوروبا ، لا يهم.

وشدد غوريتسكا: ستكون مباراة رائعة جدًا نتطلع إليها. وسنبذل قصارى جهدنا أيضًا للفوز بها.

وسجل ليفاندوفسكي 5 أهداف في دوري أبطال أوروبا لصالح برشلونة، جاءت جميعها في قلعة كامب نو، ليصبح أكثر لاعبي برشلونة عبر التاريخ تسجيلا للأهداف في أول مباراتين له بالبطولة القارية داخل معقل الفريق الإسباني.

وكان ليفاندوفسكي، الذي يمتلك مسيرة حافلة مع الساحرة المستديرة، توج بلقب دوري الأبطال عام 2020 مع بايرن، لكن سيتعين عليه اللعب في بطولة الدوري الأوروبي، حال حصول برشلونة على المركز الثالث في مجموعته بأبطال أوروبا.

من جانبه، تحدث الكاميروني إيريك مكسيم تشوبو موتينغ، مهاجم بايرن ميونيخ عن اللقاء، حيث قال: إنها فرصتهم الأخيرة. أنا أتطلع بالتأكيد إلى المباراة ورؤية ليفاندوفسكي.

وأكد تشوبو موتينغ: ليفاندوفسكي لاعب من الطراز العالمي ورجل رائع. اللعب ضد برشلونة دائمًا شيء مميز.