"جزائية" معلول تهدي الأهلي نقاط أسوان

استفاد الأهلي من ركلة جزاء مبكرة ليفوز 1-صفر على أسوان في مباراة متواضعة ويحقق فوزه الثاني في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم يوم الأحد.



وأحرز التونسي علي معلول هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 17 بعد احتساب خطأ للمهاجم شادي حسين.



وبات رصيد الأهلي ست نقاط من أول جولتين ويحتل المركز الثاني بفارق الأهداف خلف الزمالك قبل مباراة القمة بين الغريمين على لقب كأس السوبر المصرية عن الموسم الماضي يوم الجمعة.



مادة اعلانية