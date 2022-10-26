أوسبينا وغوستافو الأفضل بالدوري السعودي خلال شهر أكتوبر

أعلنت رابطة دوري "روشن" السعودي للمحترفين عن الفائزين بجوائز شهر أكتوبر لأفضل مدرب ولاعب ولاعب واعد وحارس مرمى.

ونجح الإسباني فيسينتي مورينو مدرب فريق الشباب بحصد جائزة أفضل مدرب للشهر، للمرة الثانية تواليًا، بعد أن نال جائزة الأفضلية عن شهر سبتمبر الماضي.

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ولعب الشباب تحت قيادة مورينو في أكتوبر 4 مباريات، فاز في ثلاث منها وتعادل مع الهلال.

وذهبت جائزة أفضل لاعب إلى البرازيلي لويز غوستافو لاعب فريق النصر بعدما سجل 3 أهداف وصنع هدفين خلال ذلك الشهر. ونال حارس مرمى فريقه، الكولومبي دافيد أوسبينا جائزة أفضل حارس.

وفاز اللاعب فراس البريكان من فريق الفتح، بجائزة أفضل لاعب واعد، عن شهر أكتوبر في دوري روشن السعودي للجولات الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة.