السعودية تواجه اليابان والصين وقرغيزستان في كأس آسيا للشباب

أوقعت قرعة كأس آسيا لكرة القدم للشباب تحت 20 عاما والتي سحبت يوم الأربعاء في أوزبكستان التي ستستضيف النهائيات في 2023 منتخب السعودية حامل اللقب في المجموعة الرابعة مع اليابان والصين وقرغيزستان.



وتضم المجموعة الأولى منتخب أوزبكستان صاحب الضيافة مع إندونيسيا والعراق وسوريا.



وتواجه قطر في المجموعة الثانية منتخبات أستراليا وفيتنام وإيران.



وتصطدم منتخبات كوريا الجنوبية وطاجيكستان وعمان والأردن في المجموعة الثالثة.



ويشارك في النهائيات 16 منتخبا تم تقسيمها على أربع مجموعات تضم كل مجموعة أربعة منتخبات ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى دور الثمانية.



وستقام مباريات البطولة في مارس 2023 وستمثل المنتخبات صاحبة المراكز الأربعة الأولى قارة آسيا في كأس العالم للشباب تحت 20 عاما المقررة في مايو ويونيو 2023 في إندونيسيا.



وفيما يلي المجموعات: المجموعة الأولى: أوزبكستان، إندونيسيا، العراق، سوريا المجموعة الثانية: قطر، أستراليا، فيتنام، إيران المجموعة الثالثة: كوريا الجنوبية، طاجيكستان، الأردن، عمان المجموعة الرابعة: السعودية، اليابان، الصين، قرغيزستان



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