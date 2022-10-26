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السعودية ألبانيا
لقطة من المباراة

المنتخب السعودي يتعادل مع نظيره الألباني استعدادًا للمونديال

العربية.نت
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تعادل المنتخب السعودي مع نظيره الألباني بهدف لمثله خلال المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء على ملعب آل نهيان، ضمن المرحلة الثالثة من البرنامج الإعدادي لكأس العالم 2022 التي تنطلق 20 نوفمبر المقبل.

وسجل صالح الشهري هدف المنتخب السعودي من ركلة جزاء، بينما أحرز بيكيم بالاج هدف التعادل في الشوط الثاني من المباراة.

ودخل الفرنسي هيرفي رينارد اللقاء بتشكيلتين مختلفتين، لعبت المجموعة الأولى 60 دقيقة من عمر المباراة، وأكملت المجموعة الثانية النصف ساعة المتبقية.

وتعد مباراة السعودية وألبانيا ثاني وديات الفريق في المرحلة الثالثة، ويتبقى 3 مواجهات أخرى أمام منتخبات هندوراس وأيسلندا وبنما.

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