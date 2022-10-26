تشيلسي يعين ستيوارت مديرا فنيا جديدا

أعلن نادي تشيلسي‭ ‬المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأربعاء تعيين لورانس ستيوارت مديرا فنيا جديدا له "للتركيز على كرة القدم عالميا".



وسيتولى ستيوارت، الذي يشغل حاليا منصب المدير الفني لنادي موناكو، المسؤولية بعد إنهاء التزاماته مع الفريق المنافس في دوري الدرجة الأولى الفرنسي.



وعمل ستيوارت سابقا مع رازن بال شبورت لايبزيغ ومانشستر سيتي ومنتخب إنجلترا.



وقال ستيوارت في بيان: أنا متحمس للانضمام إلى (تشيلسي) لمساعدتهم على بناء منظومة رياضية عالمية لمواصلة الانتصارات على أعلى المستويات والمساعدة في تطوير المواهب.



وتعيين ستيوارت أحدث تطور في إصلاح شامل في ستامفورد بريدج بعد استحواذ مجموعة بقيادة تود بويلي على تشيلسي في مايو.



وقال بويلي في بيان: يكتسب تعيين لورانس أهمية كبيرة حيث نعكف حاليا على تشكيل فريق رياضي على أعلى مستوى من التعاون والعمل المشترك.



وأضاف: يتمتع لورانس بشخصية قيادية من طراز عالمي رفيع ويجيد التعامل مع المواهب والاحصاءات واكتشاف اللاعبين والعمل على تطويرهم.



وسيحل تشيلسي، صاحب المركز الرابع في الدوري الممتاز، ضيفا على برايتون آند هوف ألبيون يوم السبت.



مادة اعلانية