جدل في الأردن بعد قرار الوحدات بالانسحاب من الدوري

أثار قرار نادي الوحدات الأردني الانسحاب من دوري كرة القدم، جدلاً واسعاً في الشارع الأردني، وذلك بسبب قرار اتحاد كرة القدم بنقل مباراته أمام غريمه التقليدي من ملعبه البيتي "القويسمة" في عمّان، إلى ملعب الحسن في محافظة إربد شمالي الأردن.

وأعلن نادي الوحدات، يوم الأربعاء، من خلال كتاب رسمي موجه للاتحاد الأردني انسحاب الفريق من بطولة الدوري الأردني للمحترفين لكرة القدم للموسم 2022.

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ووفق الكتاب الذي حصلت "العربية.نت" على نسخة منه فقد قرر مجلس إدارة نادي الوحدات في اجتماعه الطارئ الذي عقد مساء الثلاثاء، وترأسه رئيس الهيئة الإدارية وبحضور كافة أعضاء الهيئة الإدارية، الانسحاب من بطولة الدوري، بسبب تداعيات قرار الاتحاد نقل مباراة الوحدات والفيصلي ضمن الأسبوع الـ21 من الدوري الأردني للمحترفين، إلى ستاد الحسن في إربد، بدلاً من ستاد الملك عبدالله الثاني دون أي مسوغ قانوني.

واعتبر نادي الوحدات إن الفريق يجب أن يأخذ نفس المساحة التي حصل عليه غريمه والذي لعب على ملعبه البيتي.



من جانبه، أكّد الاتحاد الأردني لكرة القدم، منتصف ليلة الأربعاء، عدم تسلمه كتابا رسميا لانسحاب نادي الوحدات من دوري المحترفين.

وأشار الاتحاد الأردني، إلى أنه سيتعامل مع أي طلب يصل عبر القنوات الرسمية المعتمدة، وفقا للأنظمة والتعليمات الخاصة ببطولات الموسم 2022.

وقال الاتحاد الأردني لكرة القدم، إنّ قرار نقل مباراة الوحدات والفيصلي ضمن دوري المحترفين، إلى ستاد الحسن في إربد، جاء بعد دراسة مستفيضة لتقارير مختلف الجهات الأمنية، ومعطيات اللقاء المؤثر على حسابات حسم اللقب، وما رافق ذلك من تصعيد لخطاب الكراهية على مواقع التواصل الاجتماعي، والمس بثوابت السلم المجتمعي والقيم والأخلاق الرياضية، ما شكل تهديدا للسلامة العامة لأركان المنظومة.

وشدد الاتحاد، على موقفه الرافض، لمظاهر الشغب والخروج على القانون، وبث مشاعر التعصب والكراهية، والتي برزت بشكل غير مبرر في محيط كرة القدم الأردنية خلال الفترة الماضية، وشكلت مشهدا منافيا لقيم ومبادئ مجتمعنا، وسعت للمساس بنسيجنا الوطني المتراص، ورواسخ الرسالة السامية والنبيلة لكرة القدم.



ووفقا للوائح وأنظمة الاتحاد الأردني لكرة القدم، فإن المادة 44 من اللوائح التأديبية تنص على "إذا أعلن النادي الانسحاب قبل أو أثناء البطولة الملزم الاشتراك بها أو تغيب دون عذر مقبول يوافق عليه الاتحاد عن أي مباراة من مباريات بطولات الاتحاد الرسمية أو انسحب الفـريق من الملعب ولم يعد لإكمال المباراة على الرغم من انتهاء المـدة القانونيـة الـمـقـررة مـن قبـل الحـكـم توقـع بـحـق الـنـادي العقوبات التالية:

1. يحرم من المشاركات الخارجية

2. إذا كان الانسحاب أو التغييـب فـي بطولة دوري المحترفيـن يهبـط النـادي إلـى الـدرجـة الأدنـى وتشطب كافـة نتائجـه فـي البطولـة ويغـرم (100000) مـئـة ألـف دينـار بالإضافـة الـى حـجـز المستحقات الماليـة الخاصـة بالنـادي المنسحب لغايـات سـداد أي التزامـات او غرامات ماليـة علـى النـادي المنسحب او صـرف تعويضات لصالـح أي طـرف متضرر بالإضافـة الـى حـرمـانـه مـن بـاقـي المستحقات الماليـة المتبقيـة للنـادي.

على الجانب الأخر، أعلن النادي الفيصلي، مواصلة فريقه الأول تحضيراته لمباراتيه الأخيرتين في دوري المحترفين الأردني، التي سيواجه فيها فريقي الوحدات والجزيرة بشكل طبيعي.

وقال عضو الهيئة الإدارية المؤقتة للنادي الفيصلي، أمجد المجالي لـ"العربية.نت" إن الفريق الأول الذي يتصدر دوري المحترفين بفارق نقطة عن الوحدات، يتحضر بشكل طبيعي لمباراتيه الأخيرتين وفق الجدول المعد مسبقا.

وبين أن الفريق سيجري تمرينين استعداديين اليوم وغدا للتحضير لمباراة الفريق قبل الأخيرة مع الوحدات التي ستقام على ستاد الحسن بمدينة إربد شمالي الأردن يوم الجمعة، قبل أن يدخل الخميس في معسكر بأحد الفنادق استعدادا للمباراة.

