حكم يعود للدوري الإنجليزي بعد 4 سنوات من إقالته

وضع القراءة
100% حجم الخط
سيدير الحكم بوبي مادلي مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لأول مرة منذ أربع سنوات يوم السبت بعد أن فقد وظيفته بسبب مقطع فيديو مثير للجدل في 2018.
وأقيل مادلي قبل أربع سنوات بعد أن أرسل فيديو لأحد أصدقائه يتضمن سخرية من شخص معاق.
وعاد إلى كرة القدم الإنجليزية في 2020 حيث أدار مباريات في الدرجات الأدنى كما أدار 10 مباريات في دوري الدرجة الثانية هذا الموسم.
وسيدير مادلي البالغ عمره 37 عاما مباراة برنتفورد على ملعبه أمام ولفرهامبتون واندرارز وفقا لقائمة حكام مباريات مطلع الأسبوع المقبل التي نشرها موقع الدوري الإنجليزي الممتاز.
وسيتولى آندي شقيق مادلي، وهو أيضا حكم، مسؤولية مباراة برايتون آند هوف ألبيون على ملعبه أمام تشيلسي في اليوم ذاته.
مادة اعلانية
اقرأ أيضاً
-
صلاح يهزم أساطير الدوري الإنجليزي في 60 مباراة فقطاحتاج النجم المصري محمد صلاح 60 مباراة فقط ليتفوق على أساطير الدوري الإنجليزي ويصبح الهداف التاريخي للأندية الإنجليزية في تاريخ المشاركات الأوروبية ... رياضة عالمية
-
أسطورة الدوري الإنجليزي: ما يفعله صلاح "غير مقبول"شن آلان شيرر أسطورة الدوري الإنجليزي الممتاز هجوماً حاداً على النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول، مشيراً إلى أن ما يفعله الأخير "غير مقبول" وأنه لا ... رياضة عالمية
-
الدوري الإنجليزي يعود بقمتين ناريتينتحظى قمة شمال لندن بأجواء مثيرة دائما لكن مواجهة السبت بين أرسنال وتوتنهام هوتسبير ستكون أكثر سخونة بعد أن أصبحت قمة الدوري الإنجليزي الممتاز في ... رياضة
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية