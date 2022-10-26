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بوبي مادلي
أقيل مادلي قبل أربع سنوات بعد أن أرسل فيديو لأحد أصدقائه يتضمن سخرية من شخص معاق

حكم يعود للدوري الإنجليزي بعد 4 سنوات من إقالته

لندن - رويترز
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سيدير الحكم بوبي مادلي مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لأول مرة منذ أربع سنوات يوم السبت بعد أن فقد وظيفته بسبب مقطع فيديو مثير للجدل في 2018.

وأقيل مادلي قبل أربع سنوات بعد أن أرسل فيديو لأحد أصدقائه يتضمن سخرية من شخص معاق.

وعاد إلى كرة القدم الإنجليزية في 2020 حيث أدار مباريات في الدرجات الأدنى كما أدار 10 مباريات في دوري الدرجة الثانية هذا الموسم.

وسيدير مادلي البالغ عمره 37 عاما مباراة برنتفورد على ملعبه أمام ولفرهامبتون واندرارز وفقا لقائمة حكام مباريات مطلع الأسبوع المقبل التي نشرها موقع الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسيتولى آندي شقيق مادلي، وهو أيضا حكم، مسؤولية مباراة برايتون آند هوف ألبيون على ملعبه أمام تشيلسي في اليوم ذاته.

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