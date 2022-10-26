زميله يكشف: صلاح لم يتحدث الإنجليزية.. ونصحني بدراستها

أثنى الأوروغوياني داروين نونيز مهاجم ليفربول على زميله الدولي المصري محمد صلاح، وكشف أن الأخير ساعده على التأقلم في فريقه الجديد الذي انتقل إليه مطلع الموسم الجاري.

ولعب نونيز 12 مباراة مع ليفربول بجميع المسابقات هذا الموسم، سجل 5 أهداف ومرر لزملائه تمريرة حاسمة واحدة.

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وقال نونيز في تصريحات لـ "ESPN": صلاح رائع داخل وخارج الملعب.

وتابع: حينما وصلت إلى ليفربول وخلال معسكر الإعداد قبل بداية الموسم، كنت أحرص على التحدث إليه دائمًا، فابينيو عمل كمترجم بيننا.

وأضاف: خلال المباريات الأولى كنت متوترًا جدًا، لم أتدرب كثيرًا ولم تكن الأمور تسير بشكل جيد معي.

وأكمل: اتصل بي صلاح ونصحني بالتحلي بالهدوء، قال لي إن احتياجي لوقت من أجل التأقلم على الأجواء شيء طبيعي، هذا ما حدث معه أيضًا في 2017، لم يكن يتحدث الإنجليزية بشكل جيد وأخبرني بضرورة تعلّمها سريعًا.

وختم: قال لي أن أفعل ما كنت أفعله في بنفيكا، وأنه سيدعمني دائمًا هو وقادة الفريق.

وخلال 11 مباراة سويًا في كل البطولات هذا الموسم، قام نونيز بصناعة هدف لصلاح خلال تعادل فريقهما مع فولهام في انطلاقة الدوري الإنجليزي.