سويسرا لن تطلق اسم فيدرر على أحد شوارع مدينة بازل

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لن تطلق سويسرا اسم أسطورة التنس روجر فيدرر على أي شوارع مسقط رأسه بمدينة بازل على الأقل في الوقت الحالي.
وبدأ مسؤولون وسياسيون في بازل مناقشات لبحث كيفية تكريم فيدرر الحاصل على 20 لقبا في الفردي بالبطولات الأربع الكبرى والذي أعلن اعتزاله الشهر الماضي.
لكن بول هافنر المسؤول البارز في بازل، استبعد إطلاق اسم فيدرر على أحد شوارع المدينة مثلما فعلت بعض المدن السويسرية والألمانية الأخرى.
وقال هافنر لمحطة (إس.آر.إف) الإذاعية السويسرية: السياسة المتبعة في بازل تنص على إطلاق أسماء المتوفين فقط على الشوارع و الساحات.
ويعد فيدرر بلا منازع أشهر رياضي في تاريخ بازل التي أطلقت اسمه على أحد القطارات السريعة في المدينة وهناك مناقشات جارية لإقامة نصب تذكاري له.
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