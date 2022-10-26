غالتييه: تدريب ميسي ونيمار ومبابي هو الجنة بالنسبة لي

شاهد كريستوف غالتييه مدرب باريس سان جيرمان الثلاثي ليونيل ميسي وكيليان مبابي ونيمار وهو يتألق في مواجهة مكابي حيفا في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم يوم الثلاثاء، واعترف أنه محظوظ بوجود الثلاثي تحت قيادته.



وأحرز كل من ميسي ومبابي هدفين، كما هز نيمار الشباك ليفوز بطل فرنسا 7-2 على ضيفه الإسرائيلي في المجموعة الثامنة ويتأهل إلى دور الستة عشر بدوري الأبطال.



ورفع ميسي قائد الأرجنتين رصيده إلى 129 هدفا في دوري الأبطال، ورغم بلوغه 35 عاما فهو يواصل التسجيل ويستفيد من وجود مبابي ونيمار بجواره في خطة اللعب 4-3-3.



وقال غالتييه: شاهدت استمتاع اللاعبين، وهذا مهم للغاية، كان يجب علي التفكير في كيفية أن يعبر الثلاثي عن نفسه بأفضل طريقة ممكنة، وأسلوب للعب يمكن أن يكون مهما في ذلك.



وتابع: تدريب ورؤية هذا الثلاثي أمر رائع، بالنسبة لأي مدرب فهذه هي الجنة.



وصنع كل من ميسي ومبابي هدفين، فيما تسبب نيمار في أن يهز شون غولدبيرغ شباك فريقه مكابي حيفا بالخطأ.



وقال فيتينيا لاعب وسط باريس سان جيرمان: أتيحت لي فرصة مشاهدتهم من أرض الملعب. نشعر بإعجاب شديد لأن الثلاثي يقوم بأمور لا يمكن للآخرين فعلها. إنه شرف حقا.

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