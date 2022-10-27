أيندهوفن يسقط أرسنال ويصعد للأدوار الإقصائية في الدوري الأوروبي

تأهل أيندهوفن الهولندي للأدوار الإقصائية في بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم (يوروبا ليغ)، عقب فوزه 2 - صفر على ضيفه أرسنال الإنجليزي، يوم الخميس، في الجولة الخامسة لمباريات المجموعة الأولى من مرحلة المجموعات للمسابقة القارية، التي شهدت أيضا فوز زيورخ السويسري 2 - 1 على ضيفه بودو غليمت النرويجي.

ورغم الخسارة، بقي أرسنال، الذي تلقى خسارته الأولى في المجموعة، على الصدارة برصيد 12 نقطة، بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه أيندهوفن، فيما ظل بودو غليمت في المركز الثالث بأربع نقاط، وتذيل زيورخ الترتيب بثلاث نقاط.

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وجاء هدفا مباراة أيندهوفن ضد أرسنال في الشوط الثاني، حيث افتتح جوي فيرمان التسجيل للفريق الهولندي في الدقيقة 56، فيما أضاف لوك دي يونغ الهدف الثاني في الدقيقة 63.

وكان أرسنال ضمن اجتيازه مرحلة المجموعات في البطولة منذ الجولة الماضية، غير أنه اصبح يتعين عليه تحقيق نتيجة إيجابية في لقائه الأخير بالمجموعة ضد ضيفه زيورخ، من أجل البقاء على قمة الترتيب، ومن ثم التأهل لدور الـ16 مباشرة في المسابقة.

يذكر أن أصحاب المركز الثاني في المجموعات الثماني بدور المجموعات في الدوري الأوروبي، سوف تلتقي في دور الـ32 للبطولة مع الفرق التي احتلت المركز الثالث بدور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، التي انتقلت للعب في يوروبا ليغ.

وفي المجموعة الثانية، فرض التعادل الإيجابي 3 - 3 نفسه على لقاء فناربخشه التركي مع ضيفه رين الفرنسي، كما تعادل آيك لارناكا القبرصي مع ضيفه دينامو كييف الأوكراني بالنتيجة ذاتها.

وبعد ضمان فناربخشه ورين تأهلهما للأدوار الإقصائية في البطولة منذ الجولة الماضية، أصبح الصراع بينهما محصورا على اقتناص قمة المجموعة.

وبقي فناربخشه على الصدارة برصيد 11 نقطة، متفوقا بفارق هدف وحيد على أقرب ملاحقيه رين، المتساوي معه في نفس الرصيد، فيما احتل لارناكا المركز الثالث بأربع نقاط، وقبع دينامو كييف في قاع الترتيب بنقطة واحدة.

من جانبه، تأهل ريال بيتيس الإسباني لدور الـ16 في المجموعة الثالثة، عقب فوزه 1 - صفر على مضيفه لودوغوريتس رازاغراد البلغاري.

وضمن بيتيس إنهاء مشواره في المجموعة متربعا على القمة، بعدما رفع رصيده إلى 13 نقطة، بفارق 6 نقاط أمام لودوغوريتس، صاحب المركز الثاني، فيما يتواجد روما الإيطالي في المركز الثالث برصيد 4 نقاط، قبل لقائه مع مضيفه هلسنكي الفنلندي، صاحب المركز الأخير بنقطة واحدة في ذات الجولة في وقت لاحق اليوم.

كما صعد سانت جيلواز لدور الـ16 في البطولة، عقب فوزه 2 - صفر على مضيفه مالمو السويدي في المجموعة الرابعة، التي شهدت فوز يونيون برلين الألماني على ضيفه سبورتنج براغا البرتغالي 1 - صفر.

وعزز سانت جيلواز موقعه في الصدارة، بعدما رفع رصيده إلى 13 نقطة، بفارق 4 نقاط أمام أقرب ملاحقيه يونيون برلين، الذي أنعش آماله في الصعود للأدوار الإقصائية، بعدما تقدم بفارق نقطتين على براجا، الذي تراجع للمركز الثالث، وظل مالمو بلا رصيد من النقاط في ذيل الترتيب.

وفي المجموعة السادسة، أنعش لاتسيو الإيطالي آماله في بلوغ الأدوار الإقصائية، عقب تغلبه 2 - 1 على ضيفه مييتلاند الدنماركي.

وانفرد لاتسيو بصدارة المجموعة مؤقتا، برصيد 8 نقاط، في حين تجمد رصيد مييتلاند عند 5 نقاط في مؤخرة الترتيب، قبل لقاء فينورد روتردام الهولندي مع مضيفه شتورم جرانس النمساوي، اللذين يحتلان المركزين الثاني والثالث على الترتيب برصيد 5 نقاط، في وقت لاحق اليوم بنفس الجولة.