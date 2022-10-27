الاتحاد الأردني يؤكد إقامة مباراة الفيصلي والوحدات في إربد رغم اعتراض الأخير

أكد الاتحاد الأردني لكرة القدم يوم الخميس التزامه الكامل بما صدر عنه من قرارات، بما فيها إقامة القمة المصيرية بين الفيصلي المتصدر والوحدات الثاني على ملعب إربد رغم اعتراض الاخير، ضمن الجولة ما قبل الاخيرة الجمعة، مع الأخذ بعين الاعتبار تطبيق تعليمات ولوائح الموسم في حال التغيب أو الانسحاب.

وأبلغ الوحدات، المتخلف بنقطة عن الفيصلي الثلاثاء، اتحاد الكرة بقرار انسحابه من البطولة بسبب نقل مباراته المقررة الجمعة ضمن الجولة 21 أمام غريمه التقليدي الفيصلي إلى ستاد الحسن في إربد، مشترطا التراجع عن قرار الانسحاب بإعادة المباراة لتقام في ملعبه البيتي ستاد الملك عبدالله الثاني بعمان.

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وكان رئيس نادي الوحدات طالب الإتحاد بتأجيل المباراة حتى إشعار أخر لإيجاد الحل المناسب لهذه الأزمة التي تمر بها الكرة الأردنية.

وكان الاتحاد الأردني قرر نقل قمة القطبين إلى ستاد الحسن في إربد، بدلاً من ستاد الملك عبدالله الثاني" المعتمد من الوحدات، بعد أن طالبه الفيصلي بذلك عقب أحدات شغب أعقبت المباراة التي خسرها الوحدات على أرضه ضد الحسين إربد ضمن المرحلة التاسعة عشرة وأخرى تعادل فيها بها الفيصلي مع الرمثا، وكلاهما أقيمتا على ملعب الملك عبدالله الثاني، معتبرًا أن المنطقة غير آمنة لإقامة القمة "الملعب الذي يقع وسط منطقة سكنية مزدحمة يفتقر الى عناصر الامن والسلامة".

وبحسب اللائحة التأديبية للموسم الكروي فإن إصرار الوحدات على الانسحاب يوقع عليه العقوبات التالية حسب المادة رقم 41: يستبعد النادي من المسابقة، وتشطب كافة نتائجه في البطولة، ويغرم 100 ألف دينار (ما يعادل 140 الف دولار)، ويهبط إلى الدرجة الأدنى، إضافة إلى حجب إيرادات المشاركة المتبقية له عن مشاركته في البطولة التي انسحب منها.