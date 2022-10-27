الزمالك يطمح لإكمال الثلاثية أمام الأهلي المتعافي

سيتطلع الزمالك لمواصلة هيمنته في الفترة الأخيرة وإكمال الثلاثية المحلية بينما يعول غريمه الأزلي الأهلي على عودة "شخصية البطل" في مباراة كأس السوبر المصرية لكرة القدم في أبوظبي يوم الجمعة.



وجمع الزمالك بين لقبي الدوري والكأس هذا العام مستندا على خبرة المدرب المخضرم جيزوالدو فيريرا وتألق معظم اللاعبين وعلى رأسهم الهداف أحمد مصطفى سيد (زيزو).



وبدأ الأهلي عملية التعافي مع المدرب الجديد مارسيل كولر بعد فترة تخبط أسفرت عن رحيل المدربين بيتسو موسيماني وريكاردو سواريش في غضون شهرين فقط، في موقف نادر بالنادي المعروف دائما باستقراره.



وفاز الغريمان في كل مباريات الموسم الجديد بالدوري أو دوري أبطال أفريقيا حتى الآن، لكن بمستويات غير مقنعة في معظم الأحيان، لكن ربما يمكن تبرير ذلك بعدم اكتمال الجاهزية البدنية في بداية الموسم.



وتتعلق أكبر مخاوف الزمالك بقدرته على التعامل مع غياب قلب الدفاع البارز محمود حمدي (الونش) الذي تعرض لإصابة قوية ستبعده لنحو ستة أشهر.



وربما يعتمد فيريرا على ثلاثي دفاعي مؤلف من محمد عبد الغني وحمزة المثلوثي وحسام عبد المجيد خلال القمة بعد أن نجح بهذه الخطة في الخروج بشباك نظيفة خلال الفوز على سيراميكا كليوباترا 2-صفر في اللقاء السابق بالدوري.



وفي المقابل يواجه الأهلي مشكلة مستمرة منذ فترة طويلة تتعلق بقلة الفاعلية أمام المرمى، إذ اكتفى بالفوز 1-صفر في أول مباراتين بالدوري أمام الإسماعيلي وأسوان، وتفوق في المباراة الأخيرة بركلة جزاء.

ستوفر القمة فرصا لبعض الوافدين الجدد إلى الناديين لترك بصمة في استاد هزاع بن زايد.



ومن المتوقع أن يدفع السويسري كولر بالمهاجمين الجديدين شادي حسين، الذي سجل هدفا وحصل على ركلة جزاء في أول مباراتين بالدوري، والبرازيلي برونو سافيو الذي ينتظر منه الجمهور الكثير، كما تعافى الجنوب إفريقي بيرسي تاو من إصابة.



ومن الممكن أن يشكل المهاجم البنيني سامسون أكينيولا ورقة رابحة للزمالك بعد انطلاقته الواعدة عقب تسجيل هدف مميز أمام سموحة في الجولة الافتتاحية للدوري.



وبنسبة كبيرة سيغيب لاعب الوسط المالي أليو ديانغ عن الأهلي بسبب إصابة عضلية مما قد يربك حسابات كولر.



وقال سامي قمصان مساعد كولر لموقع الأهلي على الانترنت: يملك الأهلي قواما مميزا من أصحاب الخبرات، كما أن الرهان على شخصية الأهلي وروح القميص الأحمر دائما ما يكون صائبا.



وتوج الأهلي 11 مرة بلقب السوبر، منها خمس مرات على حساب الزمالك الذي حمل اللقب أربع مرات وتغلب مرتين على غريمه بركلات الترجيح.



وسيقود المباراة طاقم تحكيم برتغالي بقيادة فابيو جوزيه، وفي حالة التعادل يحتكم الفريقان لركلات الترجيح على الفور.



وسيرتدي الزمالك الزي الأزرق البديل بينما يلعب الأهلي بقميصه الأحمر التقليدي.