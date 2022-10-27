إنجاز تاريخي يحفز الزمالك قبل مواجهة الأهلي في السوبر

يتطلع الزمالك المصري إلى تحقيق إنجاز تاريخي لم يحدث طوال تاريخه الممتد لـ111 عامًا حينما يخوض مواجهة كأس السوبر المصري أمام غريمه التقليدي الأهلي.

ويستضيف ملعب هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية لقاء السوبر بين قطبي القاهرة مساء الجمعة.

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ويبحث الزمالك عن تحقيق ثلاثية الدوري والكأس والسوبر في موسم واحد للمرة الأولى.

ونجح الزمالك في الفوز بدوري 2020-2021 بعدما أنهى المسابقة متفوقًا على الوصيف الأهلي بـ4 نقاط وبرصيد 80 نقطة، جمعها بـ24 فوز و8 تعادلات وخسارتين.

وحقق الزمالك لقب كأس مصر للمرة الـ28 في تاريخه بعد الفوز في المباراة النهائية على الأهلي بهدفي أحمد السيد "زيزو" وإمام عاشور على عشب ملعب القاهرة الدولي، لتنقصه بطولة "السوبر" فقط لإكمال الثلاثية المحلية.

ومنذ إنطلاق بطولة السوبر عام 2001، نجح الزمالك في الجمع بين بطولتي الدوري والكأس في موسم 2014-2015 فقط، لكنه خسر السوبر من الأهلي بثلاثة أهداف لهدفين في المباراة التي أقيمت بمدينة العين وعلى ملعب هزاع بن زايد أيضًا.

وإذا فاز الزمالك باللقب فستكون بطولة "السوبر" الخامسة التي تدخل خزائنه، بعد مواسم 2001-2002 و2002-2003 و2016-2017 و2019-2020.