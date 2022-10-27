بطولة تفصل فيريرا عن "الأجنبي" الأنجح في تاريخ الزمالك

تفصل بطولة وحيدة البرتغالي جيسوالدو فيريرا عن أن يصبح المدير الفني الأجنبي الأنجح في تاريخ الزمالك المصري.

ويتطلع فيريرا للظفر ببطولة السوبر المصري من الأهلي حينما يلتقي معه مساء الجمعة على ملعب هزاع بن زايد في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

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وحقق فيريرا 4 ألقاب حتى الآن مع الزمالك على مدار ولايتين، إذ قاد الفريق لتحقيق ثنائية الدوري والكأس المحلية موسم 2014-2015 في الأولى، ثم دوري 2021-2022 وكأس 2020-2021 في الثانية.

ويتساوى حاليًا المدرب البرتغالي في عدد ألقابه مع الفريق القاهريّ، مع اليوغسلافي إيفان ستيفوفيتش والبرازيلي كارلوس كابرال بـ 4 بطولات لكل منهم.

فاز ستيفوفيتش الذي قاد الزمالك بين عامي 1957 و1960 بلقب وحيد للدوري والذي كان الأول في تاريخ الفريق الكائن بميت عقبة، و3 ألقاب للكأس منها لقب مناصفة مع الأهلي.

أما البرازيلي كابرال فقد حقق مع الزمالك آخر ألقابه بدوري أبطال إفريقيا عام 2002 والسوبر المصري بالعام ذاته بالإضافة إلى الدوري المصري 2002-2003 وكأس السوبر الإفريقي 2003.

ويعد أسطورة الزمالك عبد الرحمن فوزي هو المدرب الأفضل في تاريخ الزمالك بـ7 ألقاب، 5 منها كانت بطولة دوري منطقة القاهرة، ولقبين بكأس مصر.

