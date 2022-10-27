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اعتذر المدرب الألماني عن تصرفه

تغريم كلوب مدرب ليفربول بسبب "مانشستر سيتي"

ليفربول - رويترز
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أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يوم الخميس تغريم يورغن كلوب مدرب ليفربول 30 ألف جنيه إسترليني (34848 دولارا) بسبب مشادة مع الحكم المساعد خلال الفوز 1-صفر على مانشستر سيتي في الدوري الممتاز في وقت سابق هذا الشهر.

ونال كلوب بطاقة حمراء بسبب الاحتجاج الشديد على الحكم المساعد لعدم احتساب مخالفة ضد الدولي المصري محمد صلاح صاحب هدف الفوز.

وقال الاتحاد الإنجليزي في بيان: تم تغريم يورغن كلوب 30 ألف جنيه إسترليني لخرقه لوائح الاتحاد الإنجليزي خلال مباراة ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد مانشستر سيتي في 16 أكتوبر 2022.

وتابع: أقر المدرب بأن تصرفه في الدقيقة 86 كان غير لائق لتفرض عليه لجنة تأديب مستقلة هذه العقوبة خلال جلسة استماع.

واعتذر المدرب الألماني عن تصرفه عقب المباراة وقال إنه كان يجب أن يتعامل مع الموقف بشكل مختلف.

ويستضيف ليفربول، الذي يحتل المركز الثامن في الدوري برصيد 16 نقطة من 11 مباراة، ليدز يونايتد صاحب المركز 18 يوم السبت.

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