ثلاثة تبقوا منذ آخر مواجهة بين الأهلي والزمالك في العين

تبقى ثلاثة عناصر فقط من قائمتي الأهلي والزمالك اللتان خاضتا المواجهة الأخيرة بين الفريقين في بطولة السوبر على ملعب هزاع بن زايد بمدينة العين.

ويتكرر السيناريو مجددًا حينما يلتقي الفريقان على عشب الملعب ذاته وفي البطولة ذاتها مساء يوم الجمعة بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

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وانتصر الأهلي على جاره بثلاثة أهداف لهدفين أحرزها عبدالله السعيد "هدفين" ومؤمن زكريا للقلعة الحمراء، وعمر جابر ومحمود كهربا لنظيرتها البيضاء في نسخة 2015-2016 من المسابقة.

ولا يزال المدافع رامي ربيعة الذي بدأ اللقاء منذ 7 أعوام أساسيًا ضمن تشكيلة الأهلي، في حين عاد المدرب جيسوالدو فيريرا الذي خسر من مدرب الأهلي عبد العزيز عبد الشافي، مجددًا لقيادة المهمة الفنية للزمالك بالموسم الماضي، فيما خاض المدافع عمر جابر الذي أحرز الهدف الأول بمباراة عام 2015 رحلة احتراف في الدوريين السويسري والأميركي قبل أن يعود إلى مصر من بوابة بيراميدز ومنها إلى الزمالك مرة أخرى.

وتكوّن دفاع الأهلي في تلك المباراة من شريف إكرامي الذي يحمي عرين بيراميدز الآن، وأحمد حجازي قائد اتحاد جدة ورامي ربيعة، بالإضافة إلى أحمد فتحي ظهير بيراميدز وصبري رحيل مدافع الاتحاد السكندري.

وفي خط الوسط اعتزل قائد الفريق حينها حسام غالي ووليد سليمان، ويلعب حسام عاشور بالاتحاد، ويحمل عبد الله السعيد شارة قيادة بيراميدز ويلعب بجانبه رمضان صبحي، وفي الخط الأمامي تواجد إيفونا الذي رحل من الأهلي للدوري الصيني ويلعب بأسوان حاليًا.

أما أساسيي الزمالك فقد اعتزل منهم أحمد دويدار وحمادة طلبة، بينما يدافع أحمد الشناوي وعلي جبر عن ألوان بيراميدز وأحمد توفيق عن البنك الأهلي.

انتقل طارق حامد لاتحاد جدة وكهربا للأهلي، ويبحث النيجيري معروف يوسف عن نادٍ بعدما أنهى البنك الأهلي تعاقده، وينشط إبراهيم صلاح مع بتروجيت بالدرجة الثانية، فيما يقود باسم مرسي هجوم الإسماعيلي.

