جدل بسبب هدف "كين".. صدمة كونتي ومخاوف من غضب الجماهير

أكد أنطونيو كونتي مدرب توتنهام هوتسبير أن تقنية حكم الفيديو المساعد تلحق "أضرارا كبيرة" بكرة القدم بعد إلغاء هدف هاري كين في اللحظات الأخيرة بشكل مثير للجدل في التعادل 1-1 مع سبورتنغ لشبونة ضمن المجموعة الرابعة في دوري أبطال أوروبا الليلة الماضية.

ووضع كين الكرة في المرمى من مدى قريب من آخر تسديدة تقريبا في المباراة في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع بعد ضربة رأس من إيمرسون رويال أمام المرمى.

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وبعد مراجعة الهدف عدة دقائق بواسطة حكم الفيديو المساعد، تحولت احتفالات توتنهام الصاخبة بهدف الفوز الذي كان من شأنه أن يقود الفريق لدور الستة عشر لإحباط مرير وطرد الحكم الهولندي داني مكيلي المدرب كونتي بسبب رد فعله.



وأظهرت صور القرار مع إضافة خطوط حكم الفيديو المساعد أن ركبة كين ربما كانت في حالة تسلل بمسافة ضئيلة عندما سدد إيمرسون الكرة بضربة رأس، على الرغم من أن الكرة وصلت إلى كين من أحد مدافعي سبورتنغ.



وقال كونتي لمحطة بي.تي سبورت: أعتقد أن الكرة كانت أمام كين والهدف صحيح. نعم، لا أفهم الخط الذي وضعوه. من الصعب للغاية التعليق على هذا القرار.



وتابع: حكم الفيديو المساعد يسبب الكثير من الضرر للعبة. أريد أن أرى ما إذا كان في ملعب آخر لفريق كبير ما إذا كانوا مستعدين لإلغاء هذه النوعية من الأهداف. أود أن أعرف هذا.



وأضاف المدرب الإيطالي: يوجد الكثير من الظلم. لا يعجبني هذا النوع من المواقف. لا أرى أشياء ايجابية.

وقال غلين هودل أسطورة توتنهام لمحطة (بي.تي سبورت) إن اللاعبين قد يتوقفوا عن الاحتفال بالأهداف بسبب الشكوك.



وأضاف: لا أريد أن أرى هذا في اللعبة، سيتوقف المشجعون عن الحضور إلى الاستاد، سيشاهدون المباريات أكثر عبر التلفزيون، لا نريد ذلك لأننا نحب الأجواء، تحتفل الجماهير في الملعب، لكن‭ ‬إلى متى تنتظر لحين التأكد. أربع دقائق؟



وتابع: هذا ينهك اللعبة ويلغي بهجة رؤية فريقك يسجل هدفا.



واتفق الحكم السابق بيتر وولتون في أن نظام حكم الفيديو يعرقل الإثارة في بعض الأحيان لكن في النهاية يتخذ القرار الصائب.



وكتب في صحيفة تايمز: ربما يبعد حكم الفيديو هذا الشعور قليلا عن اللعبة لكن لا يمكن الجدل بشأن النتيجة.



وقال أندرو تاونسند جناح إيفرتون، الذي بدأ مسيرته في توتنهام، لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) إن نظام حكم الفيديو: يقتل المشاعر النقية في اللعبة.